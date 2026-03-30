Výstava Adamovo ucho přiblíží v Pardubicích uměleckou cestu Petra Veselého

Tvorbu malíře, básníka a pedagoga Petra Veselého představí Galerie Univerzity Pardubice. Výstava s názvem Adamovo ucho mapuje jeho uměleckou cestu, uvedla škola v tiskové zprávě. Výstava začne ve středu 1. dubna.
"Obraz, který dal výstavě název, odkazuje k prchavému okamžiku na cestě, když paprsek slunce pronikl do vlakového kupé a na vteřinu prosvítil ucho známého sběratele a galeristy. Téma cesty je možno vnímat i jako metaforu životní či tvůrčí cesty," řekl kurátor galerie Tomáš Lahoda z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
Veselého tvorba dlouhodobě navazuje na odkaz malíře Bohumila Kubišty, ke kterému se vztahoval od svých studií na Akademii výtvarných umění v Praze. Charakteristickým prvkem jeho obrazů je práce se šedou barvou. Umělec ji chápe jako univerzální, obsahující všechny barvy spektra, uvedl Lahoda.
Galerie v univerzitní knihovně je nesbírkovou organizací. Prezentuje současné české i zahraniční profesionální umění.