Výstava bude otevřena v rámci festivalu Brandýské mámení a poprvé představena v pátek 5. září 2025.
Komentovaná prohlídka se uskuteční mimo jiné i tento víkend 6. a 7. září od 14:00 hodin, vstupné zdarma.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Výstava bude otevřena v rámci festivalu Brandýské mámení a poprvé představena v pátek 5. září 2025.
Komentovaná prohlídka se uskuteční mimo jiné i tento víkend 6. a 7. září od 14:00 hodin, vstupné zdarma.
Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...
Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...
Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...
Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...
Vrchní soud v Praze dnes potvrdil pětiletý trest pro muže obžalovaného z braní rukojmí a řízení pod vlivem alkoholu. Podle státního zástupce muž vzal předloni po hádce s partnerkou jejich půlročního...
V Českých Budějovicích v okolí silnice od Plané až po výpadovku na Písek chystá radnice i kraj velké úpravy. Současné křižovatky se promění a přibudou i nové. V plánu je i lávka pro pěší a cyklisty...
Arcibiskupství pražské a společnost Cipher Solutions ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka zakládají společnou firmu Georgiana. Důvodem je rekonstrukce a...
Městské divadlo Zlín zahájí jubilejní 80. sezonu slavnostním večerem v sobotu 6. září. Programem provedou členové hereckého souboru, chybět nebude živá kapela....
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Muže, který v pondělí na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí do hlavy, podezírá policie kromě...
Populaci Pramenského potoka, přítoku řeky Teplé na Chebsku dnes posílilo 100 osmiměsíčních pstruhů obecných. Ryby tam vysadili zástupci západočeského Lesního...
Výrobním podnikům ve Zlínském kraji se přestává dařit tak jako v předešlých letech. Alespoň to vyplývá z čísel, konkrétně ze srovnání tržeb za první letošní čtvrtletí. V průměru v kraji poklesly o...
Nejvyšší správní soud (NSS) by mohli posílit soudci Štěpán Výborný a Václav Štencel. Jako vhodné adepty je vybral předseda NSS Karel Šimka, jména a životopisy...
Rada hlavního města Prahy oficiálně schválila pojmenování dosud bezejmenné náplavky na levém břehu Vltavy mezi Lichtenštejnským palácem a Karlovým mostem jako Nábřeží Karla Schwarzenberga. V této...
Karlovarský folklorní festival, který se bude konat od středy do neděle, slaví 30 let existence. Opět zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem. Letošního ročníku se zúčastní 17 souborů, z toho...
Za poštou, Praha 10 - Strašnice
15 500 Kč/měsíc
Soubor Horáckého divadla HD_Jéé, který hraje pro děti a mládež, připravuje premiéru na Velkou scénu. Inscenací Pinocchio otevře 86. sezonu jihlavského divadla....
Herecké hvězdy, kaskadérské kousky, gotický hrad Trosky. Filmaři v těchto dnech natáčí v Českém ráji komedii o rodinné dovolené. Film bude mít premiéru příští rok v létě.