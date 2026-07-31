Výstava v Lanškrouně ukáže historii podniku Tesla, začala před 80 lety

Městské muzeum v Lanškrouně připomene 80. výročí založení podniku Tesla výstavou Od doutníků ke kondenzátorům. Expozice od 5. září představí historii výroby elektrotechnických součástek v bývalé tabákové továrně i význam podniku pro rozvoj města. ČTK to řekl vedoucí muzea Jaroslav Čada.
"Chceme návštěvníkům přiblížit, proč se právě v Lanškrouně během války rozběhla výroba elektrosoučástek a jak se z bývalé tabákové továrny stal podnik, který na dlouhá desetiletí ovlivnil život celého města," řekl Čada. Výročí zahájení výroby elektrosoučástek připadá na 10. srpna, dodal.
Expozice návštěvníky provede historií budovy, která vznikla v 19. století jako státní tabáková továrna. Balily se v ní doutníky a vyráběly cigarety. Za druhé světové války se však její osud zásadně změnil. V roce 1944 do ní nacisté přesunuli z Berlína výrobu elektrosoučástek společnosti Siemens & Halske, protože hledali bezpečnější místo mimo dosah spojeneckého bombardování.
"Od roku 1944 proběhla taková inspekční cesta po městech tady v Sudetech. Mimo jiné byla tipována Opava, Liberec. Ale nakonec vyhrál Lanškroun, protože stál mimo vojenské úsilí spojenců. Byla tady dráha a továrna, kde se motaly doutníky a cigarety, takže padla volba právě na ni," řekl Čada.
Po osvobození stát továrnu znárodnil a v roce 1946 se stala součástí nově vzniklého národního podniku Tesla. Několik desetiletí pak patřila k nejvýznamnějším zaměstnavatelům ve městě a výrazně ovlivnila jeho poválečný rozvoj.
"Byla to pro Lanškroun velká výhra, protože díky tomu tady elektrotechnický průmysl zakotvil. Tesla pak výrazně ovlivnila poválečný rozvoj města, zaměstnávala tisíce lidí a řada dnešních firem navazuje na její výrobní programy," řekl Čada.
Lanškrounský závod vyráběl pasivní elektronické součástky, které nevytvářejí elektrický signál, ale pomáhají ho v obvodech řídit a upravovat. Používaly se do rádií, televizorů, magnetofonů nebo pro speciální vojenská zařízení. Výroba v někdejším podniku Tesla pokračovala v Lanškrouně i po roce 1989, definitivně skončila v roce 2005.
Výstava ukáže historické součástky, výrobní dokumentaci, fotografie i předměty spojené s každodenním životem zaměstnanců. K vidění budou nejstarší výrobky ještě pod značkou Siemens z válečného období i pozdější součástky vyráběné pod hlavičkou Tesla, od kondenzátorů přes rezistory až po hybridní integrované obvody.
Součástí expozice bude také dobová průkazka do závodu, fotografie pracovníků nebo ukázka pracovního místa z výrobní dílny. Důležitým exponátem jsou rovněž věžní hodiny.
"Hodinový stroj z věže bývalé tabákové továrny je jednou z věcí, které připomínají dnes už zaniklou budovu. Poslední zbývající historická budova v Nádražní ulici šla k zemi loni. Mnoho lidí má ale stále v paměti věžičku s hodinami a jejich odbíjení, protože to byl symbol, který patřil ke každodennímu životu města," řekl Čada.