Šest desítek stavebních dělníků včetně mostařů a technologů si po dnešku na budované dálnici mezi Janov a Opatovcem na Svitavsku pořádně oddechlo. Po necelých sedmi měsících dokončili výsuv pravého mostu o hmotnosti 10 tisíc tun.

„Trefili jsme se na centimetr přesně. Povolená odchylka byla dva centimetry,“ řekl evidentně spokojený mostní specialista společnosti MI Roads Ondřej Strouhal ve chvíli, kdy se červeně zářící výsuvný nos začal rychlostí asi sedm metrů za hodinu přibližovat k finální opěře mostu.

Sehraný tým stavařů výsuvem posledního segmentu završil hrubé práce na technologicky a časově nejnáročnějším stavebním objektu, jehož stavba začala na podzim roku 2023. Téměř 440 metrů dlouhý most je tvořen dvěma samostatnými mostními konstrukcemi pro každý směr. Jeho výstavba probíhala unikátní metodou výsuvu nosné konstrukce, která nijak neomezovala provoz na frekventovaném silničním tahu mezi Hradcem Králové a Olomoucí.

Dvě mostní konstrukce se každá zvlášť betonovaly před jednou z opěr. Po vyzrání a předepnutí dělníci v rámci desetidenních taktů jednotlivé segmenty pomocí hydraulického zařízení vysouvali na jednotlivé pilíře. „Projektanti konstrukci rozdělili na 15 segmentů průměrné délky 30 metrů. Jejich délka se liší vzhledem k rozličnému rozpětí mezi pilíři. Nejkratší segmenty měly 27 metrů, nejdelší, který jsme vysouvali dnes, měl 32,5 metrů,“ řekl Strouhal k postupnému výsuvu téměř půlkilometrové železobetonové konstrukce o hmotnosti 10 tisíc tun.

Dálniční úsek D35 Janov – Opatovec

Špičku výsuvného nosu, která se mezi pilíři v závislosti na délce mostního pole prohnula o 20 až 40 centimetrů, bylo vždy nutné přidzvihnout párem hydraulických lisů o síle zdvihu každého z nich 100 tun.

Vyrobit a vysunout dvě naklopené mostovky v táhlém oblouku nebylo jednoduché. „Samotné práce na nosné konstrukci byly zahájeny v dubnu roku 2024 a koncem června jsme vysouvali první segment levého mostu. Pravý most jsme zahajovali na začátku ledna letošního roku a po necelých sedmi měsících máme hotovo,“ dodal technolog.

Most museli vytápět

S dělníky se počasí v zimě nemazlilo. Harmonogram prací přitom negativní klimatické vlivy nezohledňoval. „V zimním období jsme museli zavést zimní opatření, které spočívalo ve vytápění prostoru výrobny a komorové konstrukce. Měli jsme umístěná topidla uvnitř komory, která prohřívala horní desku. Stejně tak byla topidla umístěna v bednění pod vnějšími křídly nosné konstrukce, které byly ještě dodatečně zabaleny geotextilií, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku tepla,“ řekl Strouhal.

Nejdelší dálniční most úseku D35 Janov - Opatovec Mostní estakáda s 16 pilíři na katastru obcí Mikuleč a Opatovec má délku 438,65 m (LM), respektive 434,15 m (PM). Mostovku tvoří komorový průřez o osmi polích z předpjatého monolitického betonu. Nosná konstrukce je uložena pomocí kalotových ložisek a most je založen na 144 ks hlubinných pilot o objemu bezmála 3 200 m3. Most ve výšce mostu 10,47 m překračuje stávající komunikaci I/35 a ve výšce 13,83 m Mikulečský potok. Mostní závěry umožňují vlivem teplotním změn posun až 40 cm.

Dnes dokončený výsuv neznamená, že práce na mostě jsou hotové. Dokončovací práce jsou rozplánované až do prosince, kdy má být celý úsek zprovozněn. Na levém, již zevnitř ocelovými lany zpevněném mostě začala výstavba říms, současně bude probíhat výměna provizorních výsuvných ložisek za ta stálá, dojde také k osazení svodidel a protihlukových stěn. Poté budou provedeny pokládky asfaltových vrstev a most bude připravený pro zatěžovací zkoušku. Životnost betonových konstrukcí je odhadována na 100 let.

Prohlédnout si most s dálnicí bude moct i veřejnost. Ředitelství silnic a dálnic umožní na podzim projet si dálnici na kole, bruslích či koloběžce.

„Veřejnost bychom rádi pozvali na den otevřené dálnice v sobotu 11. října,“ řekla Petra Drkulová z pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Stavařům se otevře celá trasa dálnice

Pokračující práce na dálnici však řidiči pocítí už tento pátek. Kolem poledne bude totiž zprovozněna trvalá přeložka silnice I/35 na Gajeru.

„Uvolní se nám poslední půlkilometrový úsek k tomu, abychom mohli celý téměř dvanáctikilometrový dálniční úsek dokončit v celé délce. Zprovoznění dálnice je naplánované na 18. prosince. Vše chystáme k tomu, abychom tento termín dodrželi,“ řekl Štefan Orlej za společnost Doprastav, která dálnici mezi Litomyšlí a Svitavami za 2,5 miliardy společně s MI Roads staví.

Do dnešního dne stavaři stihli položit asfaltové vrstvy na sedmi a půl kilometrech dálnice, probíhá také výstavba protihlukových stěn, téměř hotová je i kanalizace.