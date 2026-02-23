Na východě Pardubic se postaví tisíce bytů. Počítá se i s dostupným bydlením

Milan Zlinský
  16:42aktualizováno  16:42
Ve třech různých etapách a na třech různých místech se má stavět na samém východním okraji Pardubic. Promění se bývalá kasárna Hůrka a zmizí i pole, které odděluje sídliště Dubina od řeky Labe. Podle primátora Jana Nadrchala (ANO) by významná část území měla připadnout na výstavbu čistě městských bytů s dostupným nájemným.

Na východě Pardubic se budou stavět tisíce bytů. (23. února 2026) | foto: Pardubický kraj

Na východě Pardubic by relativně brzy mohla vzniknout bydlení až pro 15 tisíc lidí. Naznačují to územní studie, které si město nechalo zpracovat pro tři různé etapy zástavby. „První přípravné stavební práce by mohly začít v roce 2027,“ řekl náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.

Dvě studie popisují území bývalých kasáren Hůrka a Nová Hůrka, později ještě vznikne třetí dokument pro část nezastavěné Dubiny. A jen na severu zmíněného sídliště by jednou mohlo vzniknout bydlení asi pro 3 500 obyvatel. „Jde o třetí oblast v území, kde se v budoucnu očekává větší bytová výstavba. Zatím pro ni vznikla územní studie,“ řekla vedoucí odboru hlavního architekta pardubické radnice Mariana Zmítková.

Výhodou nové čtvrti bude vedle blízkosti zeleně v okolí řeky Labe také dobrá dopravní dostupnost. V okolí vyrostly a ještě vzniknou nové silnice. „Lokalita navazuje na silnici I/36 a nový severovýchodní obchvat, je sevřená komunikacemi do trojúhelníku, na severu ji zakončuje tok Haldy. Mohlo by tam vyrůst 1 000 až 1 200 bytů. Je to ale daleká budoucnost, je to vize,“ řekla Zmítková.

Území je velké asi 19 hektarů. Studie navrhuje bytové domy od dvou do šesti podlaží, veřejná prostranství nebo pozemkové rezervy pro výstavbu mateřské a základní školy. „Měla by vzniknout zástavba městského charakteru, ve spodních patrech budov by měla být občanská vybavenost,“ řekla Zmítková.

V lokalitě jsou hlavně pole a nic tam nestojí, lemují ji stavby podél silnice směrem na Sezemice. Je tam například autosalon. Pozemky patří většinou soukromým vlastníkům, některé vlastní město. Podle Zmítkové tam bude nutné postavit páteřní komunikaci, kterou by měli udělat investoři. V ideálním případě by jednou mohla vést na druhý břeh Labe.

„Investoři se mezi sebou nedokážou domluvit na dopravním napojení a na tom, kdo to zaplatí. Město chce nastavit pravidla, aby příjezdová komunikace splňovala dostatečné parametry,“ řekl náměstek Živný.

Za patnáct let bydlení pro až 15 tisíc lidí

Pro další dvě navazující lokality Hůrka a Nová Hůrka jsou také studie hotové. Všechny tři by jednou mohly nabídnout bydlení až pro 15 tisíc obyvatel. Město Pardubice nejvíc pozemků vlastní na Hůrkách, tam by mohlo začít s přípravnými pracemi v roce 2027. Celé území Hůrka, Nová Hůrka a Dubina by podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého ze Žijeme Pardubice mohlo být zastavěno do 15 let.

„Externí společnost připravuje etapizaci včetně nákladů. Navrhne, co si město má nechat, kde má být investorem, které části území budou vhodné pro dostupné bydlení, pro družstevní byty a nebo pro soukromé developery. Naznačí, co v které době udělat, aby to bylo efektivní,“ řekl Rychtecký.

Kasárna chce město řešit jako první v řadě

Město se chce nejdřív věnovat bývalým kasárnům Hůrka o rozloze 23,7 hektaru, kde vlastní nejvíc pozemků. Studie navrhuje obytnou blokovou zástavbu doplněnou o služby a veřejná prostranství. Počítá s výstavbou asi 1 500 bytů v bytových domech a 20 rodinných domů pro zhruba 3 900 obyvatel.

„Variabilní bloková zástavba se hlásí k tradici blokových měst, přičemž kostra ulic a náměstí zůstává v čase neměnná. Náplň jednotlivých bloků je různorodá a flexibilní, umožňující proměny v čase podle aktuálních potřeb. Každá ulice, náměstí či park by měly mít svůj vlastní charakter a místo v hierarchii celku, což zajišťuje orientaci v lokalitě,“ stojí mimo jiné v materiálu, který pro potřeby města zpracovali architekti Aleš Klose a Štěpán Vacík.

Přitom podle primátora Jana Nadrchala z hnutí ANO by významná část území měla připadnout na výstavbu čistě městských bytů s dostupným nájemným. „Pevně věřím, že už v příštím volebním období s tímto projektem začneme. Chceme, aby tam byly čistě městské byty určené na pronájem. Věříme, že na akci získáme dotaci od státu,“ uvedl Nadrchal.

V centru Pardubic přibude přes sto nových bytů. Parkování však bude oříšek

V Nové Hůrce je podle studie možná výstavba až 1 850 bytů v bytových domech a 130 rodinných domů pro zhruba 5 100 obyvatel. V obou územích architekti navrhují pozemkovou rezervu pro základní a mateřské školy. V lokalitě Nová Hůrka ale město nevlastní moc pozemků a je tam horší dopravní napojení. Vyřešit by to mohlo přestěhování Služeb města Pardubic na jiné místo za deset a více let. „Je možnost do budoucna přemístění areálu Služeb města, teprve hledáme vhodné lokality. Areál by se mohl využít jako dopravní napojení,“ dodal Živný.

