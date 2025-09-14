Chrudim chce odblokovat výstavbu rodinných domů v Markovicích, doteď to nešlo

Plánovaná stavba rodinných domů v chrudimské místní části Markovice se před lety zastavila. Město se nedokázalo dohodnout s majitelem jednoho z pozemků. Teď to radní zkusí jinak.

Stará radnice v Chrudimi. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Na začátku tisíciletí Chrudim investovala do vytvoření více než padesáti parcel v místní části Markovice, kde pak vyrostly rodinné domy.

Nová čtvrť poblíž kostela svatého Marka se měla postupně rozšířit až ke staré nepoužívané trati na Heřmanův Městec, aby dala šanci uspokojit velký hlad po bydlení v Chrudimi. Jenže k tomu nikdy nedošlo. Přitom je to jedna z posledních větších ploch, kde by bylo možné v Chrudimi stavět rodinné domy.

Vedení města se nyní pokusí projekt znovu oživit. Radní v pondělí schválili plán, jak to udělat. Ještě jej však musí podpořit městské zastupitelstvo.

„Očekávám, že by tam mohlo být čtyřicet až padesát rodinných domů,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Místní část Markovice má mezi zájemci o bydlení dobrý zvuk. Nabízí venkovské bydlení tři kilometry od centra Chrudimi. Nové rodinné domy zde vznikly nejen u kostela, ale i na druhé straně hlavní silnice I/17 ve směru na Sobětuchy.

Územní plán Chrudimi počítá s tím, že rodinné domy zaplní pole mezi kostelem, ulicí Janderova a železnicí. Pozemky zde má město, ale i soukromníci.

„Celé to pole je možné zastavět až ke trati. Je tam asi dalších deset vlastníků kromě města Chrudim. A celé to území blokoval jeden majitel, který s tím nechtěl nic dělat, nechtěl to prodat, přál si tam mít prostě pole,“ uvedl Pilný.

Developer má trumf, souhlas jednoho z vlastníků

Zatímco Chrudim se s majitelem pozemku domluvit nedokázala, městu se přihlásila společnost, která tvrdí, že dokáže získat jeho souhlas. Město se na podmínkách další výstavby domlouvalo dva roky, uvedl místostarosta Chrudimi Zdeněk Kolář (ANO). Výsledkem je dohoda, podle níž je město ochotno své pozemky v lokalitě prodat v případě, že zde vznikne čtvrť rodinných domů.

„Mělo by se jednat zhruba o dvacet milionů korun. Zároveň je tam smlouva o smlouvě budoucí a developer má několik podmínek, které musí splnit, aby došlo k prodeji těch pozemků,“ řekl Kolář.

Musí například uzavřít jednání se soukromými vlastníky a do konce příštího roku získat stavební povolení. „Zvolili jsme variantu smlouvy o smlouvě budoucí, nikoli přímý prodej, protože chceme mít vliv na to, co tam vznikne a jak to tam vznikne,“ řekl Pilný.

Kolik domů ve čtvrti vznikne, bude podle něj záviset i na tom, které pozemky developer pro zástavbu získá.

V Chrudimi nyní běží několik developerských projektů, které se týkají většinou bytových domů. Výjimkou je lokalita u Teska, kde developer vybudoval v rámci Parku Píšťovy přes šedesát rodinných domů a nyní chystá stavbu atriových domů.

Ve městě se investorům daří zaplňovat nejen volná místa na hranicích města, ale i volné pozemky uvnitř. Vyrostly nové domy v okrajové části za nemocnicí, stejně jako přibyly stavby ve vnitřní části, například v oblasti mezi městským parkem a Chrudimkou nebo ve čtvrti pod Kopanicí.

K dispozici je navíc rozsáhlá lokalita Na Skřivánku, pro kterou už desítky let existují návrhy na zástavbu. Plány však zatím narážely na rozdílné pohledy investorů a chrudimské radnice.

