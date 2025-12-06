Ulice brázdí nové výkopy, rychlé optické přípojky míří do menších obcí

Rychlé připojení k internetu už není doménou jen velkých měst. Společnosti investují do výstavby optické sítě v Pardubickém kraji stovky milionů korun i do „zastrčených“ obcí.

Na konci devadesátých let začal polostátní Telecom kvůli modernizaci zastaralé sítě pevných linek rozkopávat centra měst i obcí a nové telefonní kabely zaváděl i do té nejodlehlejší hájovny na konci světa. Po čtvrt století začínají bagry rozkopávat ulice znovu. Už ne kvůli volání, ale rychlému optickému internetu. Obce i lidé mají o rychlý a stabilní internet zájem.

Právě v těchto dnech společnost Cetin, která jako nástupnická společnost polostátní firmy spravuje rozsáhlou síť metalických kabelů a optických sítí, začala pokládat optiku k domům v Brandýse nad Orlicí. Na některých adresách městečka s 1 300 obyvateli je rychlost pevného internetu na hranici použitelnosti.

Stále větší počet menších měst a obcí má zájem o položení optických sítí, které firmám a domácnostem zajistí rychlý internet.
Výstavba optiky v Brandýse nad Orlicí potrvá minimálně celý příští rok.
Po natažení nové infrastruktury bude mít každý možnost přehrávat online video ve vysokém rozlišení nebo stahovat soubory z internetových úložišť rychlostí 1 až 2 Gb/s. Optika bude natažena prakticky ke každému domu.

„Stáli jsme o optiku, protože jde o zásadní infrastrukturu, která je v dnešní době nutností. Oslovili jsme dvě firmy, které by nám ji ve městě mohly položit. Jednu firmu zajímaly jenom činžáky. Cetin byl ochotný zasíťovat celé město,“ řekl starosta Brandýsa nad Orlicí Roman Buchtel. Podmínkou bylo, aby o optickou přípojku projevilo zájem alespoň 80 procent domácností, a to se podařilo splnit.

„V současné době je projekt hotový, příští rok se rozjedou práce naplno. V ulicích, kde jsme letos dělali nové povrchy, jsme docílili, že chráničky byly položeny už letos,“ řekl starosta.

Měsíce uzavírek vyváží rychlý internet

Obyvatelé města s 384 domy tak budou muset několik měsíců vydržet omezení spojené s výkopovými pracemi a krátkodobými uzavírkami ulic. Při pokládce kabelů pod zem se síťaři snaží hledat souběh s investičními akcemi obcí a využít už probíhající výkopové práce související s budováním nebo rekonstrukcí chodníků, veřejného osvětlení, kanalizací, vodovodů nebo s údržbou silnic.

Naštěstí dnes ne vždy musejí ke slovu přijít bagry. Výkopy, které jsou strašákem obcí hlavně v opravených částech měst, v některých případech nahradila moderní technologie tzv. microtrenchingu. Jde o vyřezávání úzkých drážek do asfaltu, které umožňuje položit kabely bez nutnosti výkopových prací.

Podíl technologií internetového připojení v Pardubickém kraji

ADSL/VDSL 23,74 %

wi-fi 38,32 %

CATV 7,18 %

FTTH/B (optika) 21,27 %

FWA 0,02 %

fixní LTE/5G 9,34 %

ostatní 0,12 %

„Domluvili jsme se, že nadzemním vedením nechceme tahat nic. Ve většině případů budou výkopy v chodnících v trase stávajícího metalického vedení. Když nebude zbytí, bude použita metoda microtrenchingu,“ dodal Buchtel.

Brandýs nad Orlicí není jediným městem, kde se většina obyvatel dočká rychlého internetového připojení. Ve velkém se do budování optiky do rodinných a bytových domů pustí třeba v Moravské Třebové.

„Máme připravený plán na připojení téměř dvou tisíc objektů, ať už domů, nebo bytových jednotek. První stovky přípojek budou k dispozici v příštím roce a další budou postupně přibývat s tím, jak budeme realizovat jednotlivé fáze projektu,“ řekl mluvčí společnosti Cetin Ctibor Jappel k další investici za vyšší desítky milionů korun. Už dnes se práce rozjely v místní části Sušice.

S budováním optiky mají zkušenosti také ve Skutči. „Díky propojení optikou máme nyní pod kontrolou všechny naše městské budovy – od úřadu přes knihovnu až po školy a muzeum. Z hlediska infrastruktury je to obrovský krok vpřed,“ řekl starosta Jaroslav Hetflejš. Nejprve byla optika zavedena na hustě obydlených sídlištích, v současné době se připravuje i do místních částí Radčice a Skutíčko.

Pevný internet v Česku boří rychlostní i cenové rekordy

Rychlý a stabilní internet je základem pro budoucnost, kde se očekává nárůst počtu připojených zařízení v domácnosti v souvislosti s rozšířením práce z domova a takzvaným internetem věcí. Téměř každá domácnost má už dnes k internetu připojenou televizi, často ale i ledničku, pračku nebo kávovar.

Počet přístupů k internetu prostřednictvím optických sítí podle Českého telekomunikačního úřadu vzrostl v Česku za loňský rok na 957 tisíc a dosáhl podílu 22,9 procenta. V roce 2024 byl v rámci této technologie poskytován nejvyšší podíl přístupů s inzerovanou rychlostí na úrovni 1 Gbit/s či vyšší, jejich počet za posledních pět let vzrostl téměř devětkrát, píše se ve zprávě o vývoji trhu elektronických komunikací.

Při výstavbě optiky pomáhá aktivní přístup samospráv

Budování optických sítí pomáhá nejen aktivní přístup měst a obcí, ale i koordinace záměrů s investičními akcemi samospráv. „Při budování optické sítě vždy vítáme spolupráci s místní samosprávou a její vstřícnost při zřizování tzv. věcných břemen na obecních pozemcích. To pomáhá výstavbu urychlit. Detaily projektu vždy diskutujeme s představiteli samosprávy dopředu,“ dodal Jappel.

Nejvýznamnějšími poskytovateli služeb na optické infrastruktuře podle počtu přístupů k internetu byly v roce 2024 společnosti O2, T-Mobile a PODA, jejichž souhrnný tržní podíl v této technologické kategorii činil 44,2 procenta.

Společnost Cetin v Pardubickém kraji plánuje napřesrok připojit vyšší desítky obcí. V nejbližší době se optiky dočkají Blížňovice, Moravany a Hradiště na Písku. Své plány mají i společnosti T-Mobile a Vodafone.

„V Pardubickém kraji se momentálně zaměřujeme především na modernizaci stávající sítě na standard DOCSIS 3.1 Full Spectrum, který našim zákazníkům a zákaznicím nabízí rychlosti stahování od 250 Mb/s do 2 Gb/s. Výhledově nevylučujeme ani další rozšíření dostupnosti našeho multigigového připojení formou optické výstavby,“ sdělil mluvčí společnosti Vodafone Ioannis Papadopoulos.

