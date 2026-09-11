Výstavní síň v Chrudimi ukáže zátiší s burgerem i coca-colou

Obrazy hyperrealistického malíře Leoše Suchana představí od středy Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha. Suchan ve svých obrazech zachycuje běžné předměty a situace současného života, mimo jiné jídlo z fastfoodových řetězců, krabičky od burgerů, lahve coca-coly nebo papírové sáčky s hranolky. Výstava nazvaná I'm lovin' it potrvá do 22. listopadu. ČTK to řekla kurátorka Martina Vítková.
Autor podle Vítkové tím navazuje na tradici zátiší, která v minulosti často vyjadřovala společenské postavení a bohatství. "Zátiší vždycky označovala status, naleštěné sklenice, humři, nakrojené citrony, luxusní stříbrné nádobí na barokních obrazech, to všechno byla přehlídka bohatství. Čím je tedy bohatý svět, který každodenně žijeme. S jídlem z McDonaldu a pizzou a pivem s přáteli?" řekla Vítková.
Suchan se věnuje také portrétům, figurální malbě a dalším motivům ze současného života. Maloval například své blízké, dělníky při opravách silnic, ovoce v nákupních sáčcích, chodby, odosobněné interiéry nebo pytle s odpady. Jeho tvorba postupně překročila původní inspiraci fotografií.
"Postupně mu ale přestala fotografická realita stačit. Znovu začal skicovat, trávit čas úvahami a ohledáváním studovaných věcí a bytostí, jako to dělávali malíři od nepaměti," řekla kurátorka.
V poslední době se na Suchanových obrazech objevují také komiksoví superhrdinové Batman a Superman. Vítková je vnímá jako další produkty komercionalizovaného světa, podobně jako nápoje a jídlo, které maluje.
"Leoše Suchana zajímá svět, který žije stejně jako my všichni. Přes odpadky a další všední předměty, které současná civilizace produkuje, ale jeho obrazy připomínají, že Země je stále velmi příjemné místo k životu, které je radost sdílet s rodinou a přáteli," řekla Vítková.
Suchan se narodil v roce 1989 v Táboře. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, nejprve v ateliéru klasických malířských technik Zdeňka Berana a následně v ateliéru Michaela Rittsteina. Rok studoval také na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v malířské škole Petra Kvíčaly. Ve své tvorbě se věnuje především figurálním námětům a zátiší.