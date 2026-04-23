Výtvarná Litomyšl láká na díla Róny, Kintery, Švankmajera i zahraničních autorů

Smetanova výtvarná Litomyšl letos přinese 15 výstavních projektů. Návštěvníci se seznámí s díly výtvarníka Krištofa Kintery, filmaře Jana Švankmajera, sochaře Jaroslav Róny nebo řady autorů ze zahraničí, uvedli organizátoři v tiskové zprávě. Hlavní výstavní program se koná v době mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl, tedy od poloviny června do začátku července.
Přehlídka dlouhodobě rozšiřuje kulturní nabídku města v době konání hudebního festivalu a patří k významným regionálním akcím současného výtvarného umění, uvedli organizátoři.
K hlavním projektům patří výstava Variant je více, kterou publikum najde v městské obrazárně na zámku. Propojí portrét 19. století se současnými výtvarnými přístupy. Výstava představuje mimo jiné díla Kateřiny Šedé, Mileny Dopitové nebo Krištofa Kintery.
Veřejná prostranství po dobu konání akce ovlivní Jaroslav Róna, který je autorem například osm metrů vysoké sochy Jošta Lucemburského v Brně. Do Litomyšle přiveze několik svých soch. Zahraniční zastoupení mají výstavy děl Gerharda Flekatsche v zámeckém pivovaru a expozice Out of Ostrale v Červené věži, která ukáže výběr drážďanského bienále současného umění.
Galerie Miroslava Kubíka připravila retrospektivní výstavu Jana Švankmajera. Uvede díla z jeho filmové tvorby, objekty, koláže, frotáže, relikviáře nebo taktilní umění, což jsou předměty, kterých se mohou lidé dotýkat.
V Portmoneu Josefa Váchala lidé nahlédnou do vášní Antonína Píče, který byl revidentem, později matrikářem městského úřadu v Litomyšli. Jeho mysl ale víc než práce ovládly múzy a výstava odhalí šíři jeho zájmů.
"Byl vynikajícím hudebníkem a také sám skládal. S ochotníky provozoval divadlo, do ruky brával tužku i štětce a ve volných chvílích skicoval nebo maloval. Patrně přátelství s Josefem Portmanem zapříčinilo, že podlehl sběratelství exlibris, a to do té míry, že neváhal korespondovat s kolegy z celého světa," uvedlo muzeum.
Obrazům 19. století se bude věnovat Galerie Kroupa a představí díla autorů malby i kresby 19. století, jako byly Antonie Brandeisová, Václav Brožík, Antonín Chittussi nebo Luděk Marold. Galerie Zdeňka Sklenáře připravila pro letošní sezonu výstavu věnovanou Václavu Boštíkovi, malíři spojenému s Litomyšlí.
V Galerii na půdě návštěvníci uvidí výstavu Na cestě, což jsou výsledky prací studentů ze tří ateliérů, bude to grafický design vedený Alešem Najbrtem s důrazem na autorské písmo a plakát, šperk pod vedením Hanuše Lamra s kolekcí litých šperků a ateliér volné tvorby Jiřího Franty.
Vedle výstav, které nabízí 22. ročník, se bude počtvrté konat Smetanova poetická Litomyšl. Uvede autorská čtení, debaty i scénické projekty, které se odehrávají nejen v sálech, ale i v zahradách, historických prostorách nebo pod širým nebem.