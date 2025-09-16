Rostlinu našla botanička Lenka Šafářová z Východočeského muzea v Pardubicích. Je to podle ní výborná zpráva. „Nemá to v dnešní krajině jednoduché. Potřebuje velmi specifické prostředí, protože neumí obstát v konkurenci jiných rostlin. Dříve byl šáchor hojnější, vyhovovalo mu, když rybníkáři na léto některé rybníky ponechávali téměř bez vody,“ řekla Šafářová.
Letnění, tedy vysoušení rybníků, se dřív častěji používalo ke zvýšení rybniční produkce. Na obnaženém dně se dařilo krátkověkým jednoletým rostlinám, jako je právě šáchor Micheliův. „Ten dokáže na vhodné podmínky čekat dlouho, semena mohou vyklíčit až po 20 letech,“ řekl Záboj Hrázský, botanik z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Šáchor Micheliův se v České republice nachází na severní hranici svého evropského areálu. Přirozeně roste v subtropickém a mírném kontinentálním klimatu Evropy a severní Afriky, v teplejších oblastech Asie, ale i v Austrálii. V minulosti se uměle dostal i do Severní Ameriky.
Vzácnost v Evropě, plevel v Asii
Šáchor typicky roste na obnažených vlhkých a bahnitých až písčitých půdách. Nejčastěji je to na březích vod s kolísající hladinou, v jihovýchodní Evropě je na podobných místech v převaze. V tropech Asie je naopak známý jako plevel rýžových polí.
Historie této rostliny sahá až k Napoleonovu tažení do Egypta. Právě tehdy ji francouzský botanik Alire Raffeneau Delile vědecky zpracoval a zavedl jméno Cyperus michelianus do botaniky. Že se tento nenápadný druh znovu objevuje v české přírodě, potvrzuje podle odborníků význam chráněných krajinných oblastí.
|
Fotopast v Železných horách zachytila vlka, o jeho výskytu se jen spekulovalo
„Nález šáchoru Micheliova ukazuje, že i v dnešní krajině stále nacházíme místa, která poskytují útočiště pro rostliny se specifickými nároky. Jeho výskyt v Železných horách prohlubuje naše znalosti o rozšíření této zajímavé rostliny. Je i potvrzením významu chráněné krajinné oblasti jako útočiště pro vzácné druhy na hranici jejich areálu,“ řekl Hrázský.