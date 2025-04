Oprava mostu v Pardubicích se opozdí. Komplikují ji zmatky v projektu

Doprava v centru Pardubic hlavně ve špičce není ani zdaleka optimální. Velký vliv na to má i oprava mostu Pavla Wonky, který je otevřen jen částečně. A nyní už je jasné, že se jeho rekonstrukce natáhne o několik měsíců.

Místo letošního podzimu stavbaři klíčovou spojnici přes řeku Labe opustí v hloubce příštího roku. „Zhotovitel spolu se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje dělají všechno pro to, aby zdržení bylo co možná nejmenší,“ uvedl Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje, kterému most patří.

Za citelné zdržení mohou laicky řečeno nosná lana. Nebo lépe – jejich uložení do konstrukce mostu. Dělníci je objevili na jiném místě, než po zhlédnutí projektu čekali.

„Ukázalo se, že lana v bočních částech mostu jsou v úplně jiné poloze, než projekt předpokládal. Je to komplikace, reálné ukotvení původních lan bohužel nebylo možné zjistit jinak než výkopem hlubokých sond za úplného zastavení provozu,“ uvedl krajský radní pro dopravu Ladislav Valtr zvolený za ODS.

Podle něj se tak plánovaná výměna lan notně zkomplikuje. „Technické řešení, které bylo projektováno, je v této situaci nemožné použít. Všechna lana jsou navíc pro most vyráběná na míru, takže i zde dochází ke změně oproti původnímu plánu. Stavbu dozorujeme, projekt jsme nechali přepracovat a situace se řeší dle aktuálních zjištění, práce na mostě pokračují,“ dodal Valtr.

Izolace konstrukce nefunguje

Při bourání chodníků stavební firma zjistila také problémy s izolací mostu. Špatně drží na primárním podkladu. Jsou v ní trhliny, vzdutí a kvůli tomu celá konstrukce mostu vlhne.

„Technologie takzvané stříkané izolace byla v roce 2006 poměrně nová a byla od ní velká očekávání. Bohužel se časem ukázalo, že pro stavby, jako je Wonkův most, není vhodná a dnes se od ní ustupuje. Pro nás to znamená, že bude nutné udělat izolaci novou, a to minimálně v chodníkových částech. To bohužel přináší další zdržení oproti předpokladu. Most ale bude díky nové izolaci výrazně lépe chráněn a zvýší se jeho životnost,“ uvedl stavbyvedoucí Petr Jelínek.

Nejsou to první komplikace, které se během rekonstrukce objevily.„Stavební firma už dříve musela řešit přeložku horkovodu, který byl oproti projektu uložen jinak,“ uvedl Barták k rekonstrukci, která oficiálně začala loni v červnu.

Rekonstrukce Wonkova mostu měla původně krajskou pokladnu stát 183 milionů korun včetně DPH. Vzhledem k novým nepříjemným zprávám se jeví jako pravděpodobné, že to nakonec bude více. „Stavební firma nám předloží všechny změny, které se chystá provést, a my vyhodnotíme, zdali jsou navrhovaná řešení ekonomická,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

V havarijním stavu je i most kapitána Bartoše

O kolik měsíců se práce přesně prodlouží, zatím podle Vašáka nelze říct. Jasné jenom je, že se oprava protáhne nečekaně přes další zimu. „Do rekonstrukce bohužel vstoupí zimní měsíce, kdy není možné dělat některé práce, zejména pokládku asfaltových směsí. O vývoji prací na mostě budeme i nadále transparentně informovat, stejně jako budeme upřesňovat termíny,“ dodal Zdeněk Vašák.

Situace je o to méně příjemná, že v havarijním stavu je i vedlejší most kapitána Bartoše, který patří radnici. Už dlouho se po něm může jezdit jen kyvadlově. Ale naopak ke konci roku otevře nový most přes Labe Ředitelství silnic a dálnic v rámci severovýchodního obchvatu, který by měl Wonkově mostu ulevit. Ten je totiž velmi vytíženou dopravní tepnou. Před rekonstrukcí po něm projelo přes 33 tisíc aut denně.

Most měří více než 170 metrů a jeho hmotnost dosahuje devět tisíc tun. Šířka mostu je téměř 25 metrů. Most byl postaven v letech 1956 až 1959. Byl prvním monolitickým mostem z předpjatého betonu v zemi. Lana se v něm měnila naposledy v 80. letech minulého století.