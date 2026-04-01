Z bývalé výtopny u železničního nádraží v Litomyšli vznikne komunitní centrum

Dobrovolníci z několika organizací v Litomyšli rekonstruují bývalou výtopnu v areálu vlakového nádraží. Po opravách bude sloužit jako komunitní centrum, řekl dnes novinářům starosta Daniel Brýdl (Generace 89). Komunitní centrum naváže na aktivity, které v objektu vznikly již dříve.
"Budovu, která se měla bourat, město odkoupilo od Správy železnic s cílem ji zachovat a dát jí nějaký smysl. Funguje tam komunitní dílna, schází se tak klub betlémářů, předtím vznikly i šachové stolky. Nyní se velká část výtopny přestavuje," uvedl Brýdl.
Dosud dobrovolníci otloukli omítky, srovnali podlahu a vybourali část interiéru. Na opravy získali půlmilionový grant od společnost Saint-Gobain, která ve městě působí, stejnou částkou přispělo město.
V budově zůstanou zachované krovy, vnitřní otevřený prostor i vnější ráz budovy. Stavební práce potrvají do června. V opraveném objektu vznikne centrum sloužící zejména pro práci s problematickou mládeží. Ve výtopně a jejím okolí budou dobrovolníci zajišťovat i aktivity pro trávení volného času dětí a sportovní, hudební i společenské akce.