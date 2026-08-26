Za 4 roky má skončit ústavní forma péče v Domově u studánky na Orlickoústecku

Kolem roku 2030 by měla skončit ústavní forma péče v Domově u studánky v Anenské Studánce na Orlickoústecku, který se stará o lidi s mentálním handicapem. Pardubický kraj pro ně postupně pořizuje domky a byty, kde s pomocí sociálních pracovníků přecházejí na rodinný způsob bydlení. Nejnověji získá novou adresu šest lidí s postižením v novostavbě bezbariérového domku v Rudolticích. Celkové náklady dosáhly 48 milionů korun, z toho 37,4 milionu pokryla evropská dotace, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
V původním ústavním objektu v Anenské Studánce v současnosti zůstává ještě 46 klientů. "Děláme vše pro to, abychom kolem roku 2030 mohli zcela opustit ústavní formu péče v Anenské Studánce a všem klientům zajistit komunitní bydlení," uvedl náměstek hejtmana pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola (Koalice pro Pardubický kraj).
V roce 2024 otevřel Pardubický kraj na jiném místě v Rudolticích svůj první domek se zahradou pro šest klientů, kteří potřebují vyšší míru podpory. Dalších 12 lidí žije v rekonstruovaném objektu v Dolní Čermné a klienti domova s menší mírou podpory využívají byty v České Třebové a okolí. Hejtmanství připravuje komunitní bydlení pro 12 klientů domova v Kunčině, pro dalších 12 v České Třebové a pro deset v Dolní Čermné. Za čas vyrostou pro klienty domova také nové sociálně-terapeutické dílny v České Třebové.
Někteří klienti od dětství nepoznali nic jiného než ústav, nyní díky transformaci žijí jen s individuální dopomocí v běžném prostředí, tedy v bytech či domcích. "Považuji to za návrat lidskosti a důstojnosti. I lidé na vozíku nebo ležící klienti tu mají podporu podle vlastních potřeb, mohou vyjet na terasu, na zahradu, a mají svůj domov, kde je potřeba zaklepat na dveře, než vejdete. V našem kraji nyní žijí v komunitním bydlení už tři čtvrtiny z celkového počtu 800 lidí," uvedl Šotola.