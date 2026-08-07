Za úhyn raků a ryb v rybníce na Chrudimsku může nedostatek kyslíku ve vodě

Úhyn raků a ryb v Horním rybníce u Vranova, části obce Ctětín na Chrudimsku, má na svědomí nedostatek kyslíku ve vodě. Způsobilo ho horké počasí s minimem srážek. Podezření na otravu modrou skalicí se nepotvrdilo, uvedla na dotaz ČTK ředitelka oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové Jana Štěpánková.
Ryby a raci uhynuli kolem poloviny července. "K úhynu ryb v rybníku došlo vlivem téměř nulového obsahu kyslíku. Tento rybník nemá stálý přítok ani odtok a je zcela závislý na srážkách. K úhynu ryb došlo vlivem klimatických podmínek a není podezření na cizí zavinění," uvedla Štěpánková.
Nepotvrdilo se ani podezření, že by raky někdo otrávil modrou skalicí nasypanou do vody. ČIŽP provedla rozbory nejen na běžně sledované ukazatele znečištění, ale také na obsah mědi. Ani opakovaný rozbor zvýšenou koncentraci tohoto prvku v nádrži neprokázal.
Horní rybník u Vranova slouží jako požární nádrž. Také na blízkém Spodním rybníce před časem uhynuly ryby kvůli nedostatku kyslíku. Rybník neslouží k chovu ryb, obec je do něj zakázala nasazovat stejně jako další vodní živočichy. Ve vodě se nesmějí koupat psi po aplikaci přípravků proti parazitům nebo s antiparazitním obojkem. Další postup pro obě nádrže bude stanoven po dohodě se Správou CHKO Železné hory.
Na konci června hromadně uhynuli raci říční mezi přehradami Křižanovice a Práčov na řece Chrudimce. Další mrtví jedinci byli nalezeni v obci Svídnice níže po toku. Laboratorní vyšetření uhynulých raků prokázalo račí mor, což je závažné infekční onemocnění. Státní veterinární správa proto vyhlásila mimořádná veterinární opatření, aby zabránila dalšímu šíření nákazy. Jejich součástí je vymezení ochranného pásma na řece Chrudimce a jejích přítocích.