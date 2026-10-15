Za zajištění prodeje letadla ruskému občanovi dostali obvinění peněžité tresty

Okresní soud v Pardubicích schválil dohodu o vině a trestu se dvěma lidmi obviněnými z porušení mezinárodní sankce. Podle spisu v roce 2022 zajistili prodej lehkého dvoumotorového letadla v hodnotě asi 3,8 milionu korun občanu Ruské federace. Skutečného kupce se snažili utajit druhou verzí smlouvy, zdánlivě uzavřenou s občanem jiného státu, na který se sankce nevztahují. S letadlem pak přeletěli z Česka do zahraničí, kde jej předali ruskému občanovi, uvedla v tiskové zprávě Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Jeden z obviněných byl také stíhán pro pojistný podvod a nedovolené ozbrojování. Podvod spočíval v tom, že po předání letadla ruský občan s letounem havaroval a stroj byl zničen. Obviněný koncem roku 2022 požadoval po pojišťovně pět milionů korun, přičemž opakovaně tvrdil, že prodej letadla nebyl dokončen a posádku havarovaného stroje nezná. Ve svém bydlišti také přechovával 820 nábojů do střelných zbraní kategorie B.
Po ukončení vyšetřování uzavřel žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Praze s oběma stíhanými dohody o vině a trestu, které soud schválil. Jeden obviněný stíhaný pro tři trestné činy byl odsouzen k peněžitému trestu 748.800 korun, druhý k zaplacení 270.000 korun.