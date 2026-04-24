Začátek války na Ukrajině zvýšil populaci okresních měst v Pardubickém kraji

Válečný konflikt na Ukrajině a s ním spojená migrace tamních obyvatel do zahraničí se první rok projevila i v okresních městech Pardubického kraje. V grafech zveřejněných ve zprávě Českého statistického úřadu ČSÚ jsou markantní vysoké hodnoty přírůstku stěhováním v roce 2022. Výjimkou jsou jen Svitavy, kde se první rok války do hodnot migrace nepromítl.
"V předběžných údajích o počtu obyvatel v roce 2022 se ukrajinští uprchlíci do statistik nejdříve nezapočítávali. V definitivních údajích už zahrnuti byli, a to se projevilo v růstu počtu obyvatel takovými špičkami v grafech," řekla ČTK Klára Vávrová z oddělení informačních služeb krajské správy ČSÚ v Pardubicích. V dalších letech války už přírůstky tak markantní nebyly.
Nejvíce byl migrační přírůstek patrný v Pardubicích, kde v roce 2022 přibylo asi 40 lidí na 1000 obyvatel. V Chrudimi činil přírůstek zhruba 30 lidí a v Ústí nad Orlicí přibližně 15 lidí na 1000 obyvatel. Mimo trend zůstaly pouze Svitavy, v nichž rok 2022 vykazuje téměř nulovou migrační bilanci. Vysvětlení není jednoznačné. Statistici příčiny neznají, Vávrová jen odkazuje na to, že ve Svitavách v letech 2015 až 2023 většinou převažoval počet vystěhovalých nad přistěhovalými.
Podle mluvčí Svitav Kateřiny Kotasové bylo město v prvním roce války na Ukrajině cílem uprchlíků stejně jako jiná sídla. Pro ubytování využívala radnice některé městské byty zhruba pro 15 lidí a zřídila i provizorní prostory v jednom objektu pro stejný počet lidí. "Uprchlíci se tady pohybovali, do města přijížděli, někteří to ale měli jako přestupní stanici. Počty ovšem nebyly patrně takové jako ve velkých městech jako Pardubice a Chrudim, kam uprchlíci mířili primárně," uvedla Kotasová. Vyšší počty migrantů v Ústí nad Orlicí podle ní mohlo ovlivnit to, že město leží na hlavním železničním koridoru.