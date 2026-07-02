Začátkem prázdnin je voda v přírodních koupalištích v Pardubickém kraji čistá

Na začátku letních prázdnin je voda v přírodních koupalištích v Pardubickém kraji většinou čistá. Mírné znečištění zjistila kontrola v koupališti v Horním Bradle na Chrudimsku a v rybníce Hluboký na Pardubicku. Zlepšila se naopak kvalita vody ve vodní nádrži Březina na Svitavsku.
Podle hygieniků je voda v koupališti u Horního Bradla vhodná ke koupání, má jen průhlednost sníženou na 80 centimetrů. Betonová nádrž je součástí rekreačního areálu Tesla, zdrojem vody je řeka Chrudimka.
V rybníku Hluboký je dlouhodobě snížená průhlednost vody kvůli charakteru dna. Vyhovuje ale požadavkům na koupání, je na druhém z pěti stupňů znečištění. V nádrži Březina se kvalita vody zlepšila z druhého na nejlepší první stupeň, průhlednost v místě odběru dosáhla tří metrů.
Další přírodní koupaliště v regionu jsou zatím čistá. Platí to pro všechna kontrolovaná místa na přehradě Seč na Chrudimsku a Pastviny na Orlickoústecku, písníky Březhrad a Mělice na Pardubicku a nádrž Konopáč na Chrudimsku. Podle Jany Kratochvílové z chrudimského pracoviště hygienické stanice se na přehradě u Seče v oblasti Semtín začal objevovat vlivem větru vodní květ, voda ale zůstává čistá. Díky dešťům v tomto týdnu by se ale kvalita vody neměla zhoršovat.
Nově hygienici zveřejňují výsledky rozborů vody, které provádějí soukromí provozovatelé koupališť. Kromě nádrže u Horního Bradla jde také o biotopové koupaliště v Hlinsku na Chrudimsku nebo koupaliště v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku. V obou případech je voda bez znečištění. Na koupališti v Brněnci na Svitavsku zatím odběry neprováděli, sezona tam teprve začala. Od letoška j mezi sledovanými i písník Hrádek na Pardubicku, který je zcela čistý.
Rybník Dlouhý na Orlickoústecku, do nějž se chodí koupat obyvatelé Lanškrouna a okolí, se upravuje. Jakost vody v něm proto do ukončení prací nikdo nesleduje. Rekreační rybník Rosnička u Svitav nechalo město v minulých letech odbahnit a upravit, kvůli nedostatku vody zatím není příliš napuštěný a koupat se v něm nedá. Sezonu zřejmě zahájí až příští rok.