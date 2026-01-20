Mladá žena spadla do řeky Chrudimky v neděli kolem druhé hodiny ráno v chrudimské ulici Široká. Na místě byli jako první policisté z Oddělení hlídkové služby Chrudim, kteří se okamžitě vydali za záchranou ženy do ledové řeky. Pro první pomoc použili svůj batoh, který je podle policejní mluvčí součástí výbavy každé prvosledové hlídky v rámci celého kraje.
„Policisté přebrodili ledovou Chrudimku, aby se ke zraněné ženě dostali. Zajistili tepelný komfort a celou dobu kontrolovali její stav a vědomí. Společně s kolegy od hasičů ji poté vyprostili z koryta řeky a předali záchranářům, kteří ji transportovali do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. Jak se žena do řeky dostala, policie neuvedla.
Vyproštění bylo podle mluvčího krajské záchranné služby Josefa Strašíka technicky i fyzicky velmi náročné. Na místo vyjížděla jedna záchranářská posádka společně s lékařskou posádkou.
„Kolem zrovna projížděla další posádka záchranné služby z jiného výjezdu a vydala se taktéž na pomoc. Osoba utrpěla lehká až středně závažná zranění a byla transportována na urgentní příjem do Pardubické nemocnice,“ doplnil mluvčí záchranné služby Josef Strašík.
„Hlášení jsme obdrželi v neděli ve dvě hodiny ráno. Na místě zasahovala profesionální jednotka z Chrudimi. Po příjezdu bylo zjištěno, že zraněná osoba se už nachází na břehu řeky. Pomocí tří nastavovacích žebříků jsme k osobě s poraněnou páteří slezli společně se záchranáři a pomohli jsme s transportem. Vyzvednutí probíhalo pomocí žebříku ve vodorovné poloze,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
K zásahu se vyjádřil i ředitel Územního odboru Chrudim Antonín Moravec, který poděkoval zasahující hlídce. „Velice rád bych ocenil mimořádné nasazení a profesionalitu policistů při zásahu, který probíhal v nočních hodinách, kdy teplota vzduchu byla pod nulou a voda v řece ledová,“ uvedl.