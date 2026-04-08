Srnec se parožím zachytil v elektrickém ohradníku, hasiči ho bleskově vyprostili

Autor: lan
  10:52aktualizováno  10:52
Rychlý a šetrný zásah si připsali hasiči z obce Králíky na Orlickoústecku. V místní části Prostřední Lipka pomohli v úterý odpoledne mladému srnečkovi, který se nešťastně zachytil parohy do elektrického ohradníku. Po necelých deseti minutách se díky hasičům mohlo zvíře vrátit zpátky do přírody.


Mladý srnec uvázl v elektrickém ohradníku. Hasiči ho vyprostili za 9 minut. (7. dubna 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

K srnci v nesnázích vyjížděli profesionální hasiči z obce Králíky v úterý krátce po půl čtvrté odpoledne. Zvíře se zachytilo parohy do elektrického ohradníku a nedokázalo se samo dostat ven.

Mladý srnec uvázl v elektrickém ohradníku. Hasiči ho vyprostili za 9 minut. (7. dubna 2026)
Mladý srnec uvázl v elektrickém ohradníku. Hasiči ho vyprostili za 9 minut. (7. dubna 2026)
Mladý srnec uvázl v elektrickém ohradníku. Hasiči ho vyprostili za 9 minut. (7. dubna 2026)
Mladý srnec uvázl v elektrickém ohradníku. Hasiči ho vyprostili za 9 minut. (7. dubna 2026)
„U srnečka zasahovali čtyři profesionální hasiči ze stanice Králíky. Ohradník naštěstí nebyl pod proudem, což zásah výrazně usnadnilo. Zvíře opatrně zajistili, zabalili do modré plachty, aby se uklidnilo a neublížilo si, a pomocí kleští ho rychle vyprostili,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Celá akce trvala pouhých devět minut. Po osvobození hasiči mladého srnce vypustili zpátky do volné přírody. Mládě bylo viditelně neklidné, ale nijak nezraněné. Se svými zachránci však srneček dlouho nepobyl, okamžitě po vypuštění vzal nohy na ramena a vydal se směrem k lesu.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! nabídne v Krnově deset snímků

ilustrační snímek

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! v Krnově na Bruntálsku letos promítne deset snímků. Divácí je uvidí od 17. do 19. dubna v Kině Mír. Půjde o filmy...

8. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Pronájem bytu 38 m2 1+1
Pronájem bytu 38 m2 1+1

Masarykova, Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice
13 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 105 763 nemovitostí

