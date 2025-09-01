Na festivalu vína vloni bojoval o život, nyní si tam připil se svými zachránci

Na pardubickém zámku se poslední srpnový víkend konal 28. ročník oblíbeného Festivalu vína, který každoročně přitahuje tisíce návštěvníků. Vedle ochutnávek a hudby letos připomněl i příběh muže, který před rokem přímo na festivalu bojoval o život.
Robert Martinec ukazuje místo na pardubickém zámku, kde loni po infarktu bojoval o život. Dnes se sem vrací s úsměvem. (30.srpna 2025)

Za vstupní branou letošního ročníku tak dostala prostor i jistá symbolika. Zmíněný jeden z návštěvníků vloni zkolaboval přímo poblíž nádvoří. Situace byla vážná, ale díky pohotovým zachráncům všechno dobře dopadlo.

„Normálně šel a najednou spadl. Myslela jsem si, že jde jen o vtípek, závažnost situace mi došla ve chvíli, kdy se vůbec nehýbal a krvácelo mu z pusy. Během chvilky se u nás objevil Honza, který začal bratra okamžitě resuscitovat a Michal, který má za sebou i nějaké záchranářské kurzy. S masáží srdce pokračovali celou dobu až do příjezdu záchranky,“ vzpomíná na dramatické chvíle mužova sestra Petra Pachovská.

„Já to celé znám jen z vyprávění, protože si sám na nic nevzpomínám. Prodělal jsem těžký infarkt a lékaři mi sami řekli, že je zázrak, že jsem ještě tady. Zástavu jsem měl prý pak ještě v sanitce. Největší zásluhu na tom, že tu dnes můžu být mají dva muži, kterým jsem nebyl lhostejný. Na Honzu si stihla sestra vzít kontakt přímo na místě, ale po Michalovi jsme museli později trochu pátrat. Nakonec jsme napsali na facebook, že hledáme pána v bílém triku a během pěti minut jsme měli kontakt. Pan Lejhanec zorganizoval setkání a tak jsem jim mohl i osobně poděkovat. Celkem často se potkáváme a je z nás fajn parta,“ doplňuje vyprávění své sestry dnes již s úsměvem na tváři Robert Martinec.

Oba zachránci Michal Držmíšek a Jan Čapoun získali Cenu Michala Rabase. Jedná se o ocenění, které Pardubický kraj uděluje lidem, kteří v krizových situacích neváhají pomoci.

„Vracel jsem se přes nádvoří zpátky na koncert a když jsem se blížil ke schodům, Robert se přede mnou svalil na zem. Neváhal jsem ani vteřinu, postavil jsem svou malou dcerku stranou a běžel na pomoc. Michal se aktivně zapojoval do vyndavání jazyku, zjišťovali jsme jestli dýchá, ale vypadalo to děsivě, bylo jasné, že je zle. Začal jsem s resuscitací a postupně se to trochu zlepšilo. Pracuju s mládeží, takže pomoc v takové situaci pro mě byla vlastně povinnost,“ uvedl Jan Čapoun.

Příběh, který loni málem skončil tragicky, tak letos podtrhl hlavní myšlenku festivalu a to, že víno spojuje lidi.

Cestu na akci si našly čtyři tisíce lidí

Festival tradičně nabídl ochutnávku vín od padesátky tuzemských vinařů, záštitu nad letošním ročníkem převzali ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a primátor města Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Festival zahájila Petra Beránková, o hudební doprovod se postaraly mimo jiné i kapely Luciáni (Lucie revival) nebo Revival Banda (Tři sestry revival). Součástí vstupného za 150 korun byla degustační sklenka a návštěvníci mohli hlasovat o nejoblíbenější víno.

Podle něj dorazilo na nádvoří a valy zámku přes čtyři tisíce lidí, fronty byly únosné a počasí vyšlo naprosto ideálně.

