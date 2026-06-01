Záchranář v Ústí nad Orlicí vysvobodil čapí mládě z vlasce a odvezl na JIP

Čapí mládě zamotané do vlasce dnes z komína v Ústí nad Orlicí vyzvedli s pomocí hasičské plošiny záchranáři. Pták, který se nemohl hýbat, byl převezen do Záchranné stanice Pasíčka. ČTK to řekl Milan Oppa ze záchranné stanice, prognózu si netroufl odhadnout. Na komíně v ústecké místní části Hylváty hnízdí čápi dlouhodobě.
Čapí rodinu mohou lidé sledovat prostřednictvím on-line přenosu firmy poskytující internet. "Její zaměstnanec si díky tomu, že si kamerou hnízdo může přiblížit, všiml, že něco není v pořádku. Jsme domluvení, že nám vždycky zavolá. Byl jsem tam za hodinu 20 minut," řekl Oppa.
V hnízdě byla čtyři malá mláďata a jeden z rodičů. Hasičská plošina jela nahoru pomalu, aby ji dospělý čáp zaregistroval a nevyděsil se. "Obvykle se dospělý jedinec zvedne, odletí a krouží poblíž, a jakmile se plošina vzdálí, vrací se zpět k mláďatům. Dnes to ale komplikovalo velmi špatné počasí, mláďata jsem na chvíli přikryl bundou, aby na ně nepršelo," uvedl Oppa.
Mládě mělo omotaný vlasec kolem krku i pravé nohy. "Bylo doslova přišpendlené k hnízdu, takže se nemohlo narovnat ani pohybovat. Asi tam bylo takhle delší dobu. Už je u nás na intenzivní péči," řekl Oppa.
Rodiče podle něj nebudou ve stresu, že jim jedno mládě chybí. U čápů platí, že pokud je nedostatek potravy nebo je některé mládě výrazně slabší, stává se, že ho vytlačí silnější sourozenci nebo rodiče. "Jde o přirozený mechanismus přežití, který může působit tvrdě z lidského pohledu, ale je součástí jejich strategie přežití v přírodě," řekl Oppa.
Komín v Hylvátech je vysoký asi 17 metrů. Kvůli záchraně zvířat musí Oppa někdy vystoupat i na podstatně vyšší konstrukce. "V Nasavrkách je komín vysoký zhruba 30 metrů, což už je poměrně velká výška, a při silném větru to tam s plošinou výrazně houpalo, takže to rozhodně nebyl úplně komfortní pocit ani prostředí, kde by si člověk chtěl dělat selfie s čápy," řekl Oppa.