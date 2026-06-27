Záchranáři v Pardubickém kraji řeší hlavně potíže seniorů z horka

Značná část výjezdů zdravotnických záchranářů v Pardubickém kraji v těchto dnech souvisí s vlnami veder. Nejčastěji pomáhají seniorům, u nichž horko způsobuje kolapsové stavy, dehydrataci nebo zhoršení chronických onemocnění. ČTK to řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík.
Podle něj jsou senioři vůči vysokým teplotám obzvlášť náchylní. Často vyrážejí na nákupy v nejteplejší části dne a kvůli zhoršené termoregulaci mnohdy pociťují chlad i během veder. Není proto výjimkou, že ven vycházejí ve svetru, mikině, nebo dokonce v bundě, což riziko zdravotních komplikací ještě zvyšuje.
"Většina výjezdů během těchto dnů souvisí právě s vysokými teplotami. Nejčastěji jde o seniory, u kterých se objevuje dehydratace nebo zhoršení chronických onemocnění. Často řešíme kardiovaskulární obtíže nebo dušnost," uvedl Strašík.
Záchranáři kolapsové stavy ošetřují v obchodních domech, venku na ulici i u dlouhodobě ležících pacientů, zejména v bytech v centrech měst, které se během horkých dnů výrazně přehřívají. Vysoké teploty mohou zhoršit zdravotní stav lidí s astmatem, srdečními chorobami i dalších chronicky nemocných.
Pokud to zdravotní stav dovolí, snaží se záchranáři pacienty ošetřit doma. V případě závažnějších obtíží, zejména těžké dehydratace nebo srdečních potíží, je ale převážejí do nemocnice. Dehydratace totiž může vést k poruchám krevního oběhu, srdečního rytmu i rozvratu vnitřního prostředí organismu.
Strašík doporučuje nejen seniorům, aby se během veder vyhýbali pobytu venku v poledních a odpoledních hodinách. Pokud mohou, měli by jim s nákupy pomoci mladší příbuzní. Důležité je také udržovat doma co nejnižší teplotu a pravidelně pít, i když člověk ještě nepociťuje žízeň. Ta je podle záchranářů prvním příznakem začínající dehydratace, přičemž u seniorů bývá pocit žízně oslabený. Vhodné jsou nápoje pokojové teploty nebo minerální vody, které doplní potřebné minerály.
V Česku dnes padlo české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice. Stanice Doksany na Litoměřicku odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu.