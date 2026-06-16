Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. Vzniklo přestavbou prostor jejího současného objektu v Průmyslové ulici v Pardubicích. Umožňuje nácvik zásahů v podmínkách, které co nejvíce odpovídají skutečným událostem, simulace jsou velmi věrné, řekl novinářům ředitel záchranky Igor Paar.
"Součástí dodávky vybavení jsou pokročilé figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep nebo bdělost, takže figurína, která je dálkově ovládána z ovladovny, na pokyn reaguje a mění své projevy vůči posádce a ta na ně musí reagovat," uvedl Paar. Připraveno je několik scénářů častých zásahů.
Součástí střediska je také projekční místnost, kde lze na čtyři stěny promítat různá prostředí. Je tak možné vytvořit iluzi lesa, panelového sídliště, Pernštýnského náměstí nebo diskotéky, a vytvořit tak kulisu zasahující posádce.
Ve středisku se konají pravidelná školení zaměstnanců záchranky, teoretická i praktická. Kromě učeben je k dispozici i takzvaný simulační byt, který vybavením odpovídá běžným situacím a umožňuje modelovat některé reálné zásahy při výjezdech. Vše je vybaveno kamerami a reproduktory, kterými instruktor výcviku frekventanty kurzů na dálku řídí.
Středisko bude také sloužit pro studenty Univerzity Pardubice nebo členy dalších složek integrovaného záchranného systému. Konat se zde budou rovněž akreditované kurzy řidičů záchranky. Záchranáři se dosud museli školit v zasedací místnosti ředitelství a na chodbách. Výuka ve středisku bude podle Paara denně, někdy i o víkendech,
Náklady na vybudování střediska dosáhly celkem 45 milionů korun, z toho stavební část stála více než 23 milionů korun, zbytek připadl na vybavení. Na investici Pardubický kraj jako zřizovatel záchranky získal dotace. Součástí dodávky byla i moderní zobrazovací stěna operačního střediska tísňové linky 155.
Zdravotnická záchranná služba má v současnosti více než 600 zaměstnanců s různými úvazky, z nichž je zhruba 170 záchranářů, tabulkových míst je 334. V Pardubickém kraji je rozmístěno celkem 18 výjezdových základen záchranné služby.