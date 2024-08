Záchranáři vypustili sedm vypiplaných čápů, jeden z nich přežil vážné popálení

Kdo věří legendám, že čápi přinášejí děti, musel být dnes u rybníka Hluboký na pozoru. Ochránci ze Záchranné stanice Pasíčka tam vypustili na svobodu hned sedm čápů bílých.

„Vypustíme je popořadě. Každému dáme kroužek a uvidíme, co se bude dít. Byli svázaní v přepravním pytli, tak uvidíme, jak se jim bude chtít startovat. Než se rozlétají, chvíli to trvá,“ řekl Josef Cach ze Záchranné stanice Pasíčka, kde se bílí opeřenci dávali od jara dohromady.

První vyléčený pacient nejdříve zapózoval přítomným fotografům, načepýřil mohutná křídla k rozletu, aby se vznesl jen kousek dál od hloučku obdivovatelů, kteří se přišli na vypouštění elegantních ptáků dožívajících se až 35 let podívat.

Největší starost dělal záchranářům dospělý jedinec, který na konci května utrpěl v Sezemicích popálení hrudníku od elektrického proudu.

„To jsou ty nejtěžší a u čápů nejčastější úrazy. Nevěděli jsme, zda nemá poškozenou nervovou soustavu. Může být v pohodě a za pár dnů může vylézt popálenina. Více než měsíc jsme ho dávali dohromady, ale naštěstí to dobře dopadlo. V půlce července mohl jít do rozletovky, kde měl možnost trénovat let a dnes jsme ho mohli vypustit,“ měl radost ošetřovatel Milan Oppa.

Na svobodu se dnes dostala i tři mláďata popáleného čápa, která zůstala s druhým rodičem na komíně. Potvrdilo se totiž podezření, že čáp na hnízdě se nezvládá o mláďata starat, proto musela být čapí rodinka rozdělena a delší dobu nekrmená mláďata vzala do péče záchranná stanice.

„Dnes už jsou to pořádní krasavci,“ dodal Oppa k pár měsícům starým čápatům, kteří se i po vypuštění držela na nedaleké louce při sobě.

„Lokalitu u Libáně jsme si vybrali záměrně. Jsou tady všude okolo vodní plochy, mokřady a louky, kde mohou lovit žáby či hraboše. Navíc je nejvyšší čas, aby se připravili na odlet do teplých krajin, i když tím, jak se otepluje, někteří jedinci až do Afriky nelétají,“ připomněl Cach.

U zatím největšího vypouštění čápů záchranné stanice nemohl chybět ornitolog Jiří Česák, který za svoji více než čtyřicetiletou kariéru okroužkoval skoro 95 tisíc opeřenců.

„Kolikrát mě klovnul pták? To bych nespočítal (smích). Okroužkovat sedm čápů není nic náročného. Ročně okroužkuji 3 500 ptáků, za jedno dopoledne jsem zvládnul 403 řehulí. U čápů musím dávat největší pozor na oči. Největší bolest však dokážou udělat sýkorky,“ vysvětlil Česák.

Záchranná stanice Pasíčka prochází velkou modernizací za přibližně 21 milionů korun. Projekt zahrnuje výstavbu nových moderních voliér, pořízení vybavení pro odchyt a péči o zvířata, a opatření, která ušetří energie.

„Horní expoziční voliéry jsou hotové. Firma nyní dokončuje léčebný komplex. Na sobotu 14. září chystáme velký Rodinný den, kdy dojde ke slavnostnímu otevření nového léčebného komplexu a umístění zvířat do nových expozičních voliér. Do přírody chceme vrátit další vyléčené pacienty. Nebudou chybět soutěže pro děti a komentované prohlídky s příběhy,“ zve k návštěvě Jiří Cach.