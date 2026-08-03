Zájem o státní památky v Pardubickém kraji letos většinou vzrostl

Většina památek v Pardubickém kraji, které jsou ve správě Národního památkového ústavu, v letošní turistické sezoně zaznamenává značný zájem veřejnosti. Vyšší návštěvnost má meziročně třeba hrad Litice na Orlickoústecku, kde je od loňska nový kastelán, řekla ČTK mluvčí NPÚ Sychrov Lucie Bidlasová. Od ledna do konce července na hrad přišlo 10.164 lidí, o 1199 víc než za stejné období vloni. Za celý rok 2025 na hrad Litice zavítalo 12.723 turistů.
"Musím jednoznačně vyzdvihnout aktivitu správy objektu, kdy se na hradě konají doprovodné akce, noční prohlídky a hrad je tak více 'vidět'," uvedla Bidlasová. Večerní prohlídky od 20:00 jsou každou prázdninovou sobotu.
Skokový nárůst návštěvnosti zaznamenal v červenci zámek ve Slatiňanech na Chrudimsku, meziročně se zvýšila asi o 3000 lidí. Vliv na to měla Zámecká noc 25. července s volnými prohlídkami objektu za asistence kustodů. Zájem je také o současnou nabídku v zámecké zahradě se skřítčími domečky, které jsou populární u rodin s dětmi. Na zimních prohlídkách turistů ubylo, na celková čísla návštěvnosti to ale letos velký dopad nemělo. Celoroční provoz ale letos skončí s výjimkou vánočních prohlídek.
Stabilní je zájem o zámek v Litomyšli, kam už letos do konce července přišlo 42.673 návštěvníků, o 481 víc než za sedm měsíců loňského roku. Mírný meziroční propad byl jen v červnu, kdy se kvůli festivalu Smetanova Litomyšl, který se koná i na druhém zámeckém nádvoří, musela zkracovat návštěvní doba nebo omezovat prohlídky.
Naopak hradu Kunětická hora na Pardubicku letos návštěvníků meziročně ubývá, za prvních sedm měsíců proti loňsku asi o 4000. Podle Bidlasové klesá zájem jednak kvůli tomu, že od poslední velké rekonstrukce už uplynulo několik let. V horkém létě také lidé míří spíše na jiné památky, kde je více prohlídek v chladných interiérech. Na Kunětickou horu si mnoho turistů udělá výlet bez vstupného, jen posedí na nádvoří a využijí nabídky místního občerstvení.