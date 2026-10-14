Pět politických subjektů, které formují koalici v Pardubicích, pracuje na koaliční a programové smlouvě, dokončena by mohla být příští týden. Strany se shodují na základním směřování, u sporných projektů budou hledat kompromisy a jsou připraveny vzájemně ustoupit, řekli dnes jejich zástupci novinářům.
Na spolupráci se již dříve domluvilo pět uskupení - ODS, STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci. Taková koalice by měla 22 hlasů v zastupitelstvu s 39 členy. Pokud podepíšou koaliční smlouvu a programové prohlášení, na radnici skončí ve vedení města hnutí ANO, které vládlo s dalšími partnery od roku 2014.
Dnes pětikoalice probírala například městské obvody, kterých má krajské město osm. Vznikaly postupně od roku 1992 do roku 2007. "Panuje shoda na tom, že obvody potřebují revizi, ale jestli skončí zrušením, částečným zrušením nebo hlubší reformou, to bude obsahem pracovní skupiny, která bude ustanovena záhy po zvolení vedení města," řekl lídr Progresivních Pardubic Martin Slezák.
Podle Roberta Hrdiny (Progresivní Pardubice) se rýsuje shoda v důležitých oblastech, zejména v transparentnosti úřadu, ochraně životního prostředí a digitalizaci. "Přestože se objevují spekulace, že se nebudeme schopní na klíčových věcech dohodnout, existuje celá řada témat, která pro naše uskupení byla klíčová, jako je transparentnost nebo životní prostředí, na kterých to vypadá, že je shoda," řekl Hrdina.
V dalších dnech budou vyjednávací týmy probírat dopravu, kde mají strany rozdílné názory například v tom, jak by mělo být uspořádáno náměstí Republiky nebo jestli by ve městě mělo být víc pruhů pro autobusy. Podle účastníků jednání jsou strany připraveny hledat společná řešení i v otázkách, v nichž se jejich představy rozcházejí, a přijmout ústupky.
"Můžeme uklidnit občany, zaměstnance úřadu a městských firem, zástupce stávající koalice, že nejdeme nic bořit, jdeme konstruktivně měnit věci k lepšímu. Budeme se chovat velmi korektně, počítáme s plnohodnotným zapojením opozice do všech orgánů, aby mohla kontrolovat činnosti města," řekl lídr ODS Ondřej Tichý.
ANO v komunálních volbách získalo deset mandátů, ODS sedm, Žijeme Pardubice a STAN po pěti a Progresivní Pardubice a Naše Pardubice mají shodně čtyři mandáty, SPD a Noví lidovci mají po dvou zastupitelích.