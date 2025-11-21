Umělecké obory učí na sedmi místech, po 55 letech pro ně Pardubice postaví budovu

Milan Zlinský
  15:22aktualizováno  15:22
Nová základní umělecká škola začne do dvou let vznikat v pardubických Polabinách. Dosud instituce sídlila na více adresách. Projekt městskou pokladnu vyjde na více než 330 milionů korun.
Fotogalerie2

Největší pardubická čtvrť se v nové škole dočká také víceúčelového sálu pro koncerty, představení a plesy s kapacitou přes dvě stě lidí. Stavět by se mělo začít nejpozději v roce 2028. | foto: Město Pardubice

Desetiletí se v Pardubicích nepostavila žádná nová škola, a nyní jsou v plánu hned dvě. Vedle nové základky v bývalých kasárnách TGM, za kterou dá radnice miliardu, chystá i zušku v Polabinách. Zastupitelé už schválili peníze na úpravy energetické sítě, které jsou nutnou podmínkou pro budoucí výstavbu.

„Město má zároveň hotový projekt pro stavební povolení. Ten pro radnici zpracovává ateliér Med Pavlík architekti, vítěz architektonické soutěže. Předpokládané investiční náklady včetně úprav okolního veřejného prostranství, výsadby zeleně a rozšíření parkování jsou 334 milionů korun bez DPH,“ uvedla mluvčí radnice Ivana Dolanová.

Projekt nové Základní umělecké školy v Polabinách pro radnici zpracovává ateliér Med Pavlík architekti, vítěz architektonické soutěže.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Město nyní připravuje území tak, aby samotná stavba mohla začít bez zbytečných průtahů. Pokud půjde vše ideálně, začne se stavět v roce 2027.

„Přeložka sítě není kosmetický detail, ale kritická podmínka a někdy velmi zdlouhavý proces. Pokud ji neuděláme včas, budeme v okamžiku zahájení stavby stát před uzavřenými dveřmi. Proto chceme mít energetickou infrastrukturu připravenou dřív, než přijde na řadu samotná výstavba. Nová ZUŠ v Polabinách se stavět bude — a když nechceme, aby nás v budoucnu zdržovalo něco, co můžeme vyřešit už teď, musíme jednat v předstihu,“ uvedl náměstek primátora odpovědný za ekonomiku, rozpočet a školství Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Kasárna jdou k zemi, novou školu v Pardubicích začnou stavět příští rok z jara

Magistrát už podal žádost o stavební povolení. Nová budova pro základní uměleckou školu bude sloužit 1 200 žákům všech čtyř uměleckých oborů. Ti jsou nyní rozeseti v sedmi různých budovách po Pardubicích. „Máme v plánu po více než 55 letech sjednotit provoz školy na jednom místě,“ doplnil Jakub Rychtecký.

Polabiny získají kulturní centrum

Podle něj se stovky milionů korun, které projekt spolkne, alespoň částečně časem vrátí do rozpočtu města. Provoz nové školy by měl být ekonomičtější.

„Současný stav s sebou nese náročnou organizaci výuky a není to komfortní z pohledu žáků a rodičů. Některé objekty navíc nejsou v majetku města, a platíme zde nájem a energie. Jedna společná budova ve vlastním majetku města bude efektivnější z pohledu provozu,“ řekl náměstek a doplnil, že Polabiny se navíc dočkají víceúčelového sálu pro koncerty, představení a plesy s kapacitou přes dvě stě lidí. „Budova nabídne výborné podmínky pro výuku, koncerty, výstavy i menší kulturní akce a má potenciál stát se novým kulturním a kreativním centrem Polabin. Takové prostory nyní na pravém břehu Labe dosud chybí,“ dodal.

Pardubice postaví novou uměleckou školu pro dvanáct set dětí

Součástí objektu je i atrium. Právě v něm by měl vzniknout prostor, který bude tvořit jakési centrum celé instituce. „Nová budova poskytne kvalitní zázemí pro hudební, taneční, výtvarnou i literárně-dramatickou výuku, ale také střešní zahradu i veřejně přístupnou kavárnu pro menší kulturní akce,“ řekl ředitel Základní umělecké školy Pardubice-Polabiny Jiří Kabát.

Projektanti by měli mít hotovou prováděcí dokumentaci v roce 2026. S projektem se počítá i v nově připravované strategii města, a samotná výstavba by měla začít v roce 2027, respektive v roce 2028. „Skutečný začátek prací souvisí s demolicí objektu v ulici Stavbařů, na jehož místě nová ZUŠ vyroste. Stávající objekt dočasně slouží jako detašované pracoviště soukromé ZŠ a MŠ Klas pro výuku ukrajinských dětí. Škola prostory podle smlouvy opustí v létě roku 2026,“ dodala Ivana Dolanová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Hrad ve Zlíně-Malenovicích se po opravách otevře v dubnu, nabídne nové expozice

ilustrační snímek

Hrad ve Zlíně-Malenovicích se po opravách otevře příští rok v dubnu. Nabídne nové expozice. ČTK to dnes sdělila Silvie Lečíková, zástupkyně Muzea jihovýchodní...

21. listopadu 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

V Benešově začne stavba nového výjezdového stanoviště záchranářů

ilustrační snímek

V Benešově začne příští týden stavba nového stanoviště záchranné služby. Výjezdová základna bude v areálu oblastní nemocnice, kde je i současné stanoviště....

21. listopadu 2025  15:03,  aktualizováno  15:03

Z průvodčího ve vánoční tramvaji bude i posunovač, musí hýbat se zábranami

Brno umístilo k náměstí Svobody kvůli bezpečnosti na trzích speciální zátarasy....

Nová práce přibude průvodčímu, který doprovází cestující ve speciální vánoční tramvaji v Brně. Kromě kontroly lístků bude při projížďce přes centrální náměstí Svobody, kde se o adventu pohybují...

21. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Svaz měst a obcí: Obce nedostanou ani korunu

21. listopadu 2025  16:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Úsvit vítězství: Nést pochodeň dál na nové cestě

21. listopadu 2025  16:33

Do konce listopadu bude oficiálně otevřena cyklostezka ze Svitav do Koclířova

ilustrační snímek

Do konce listopadu bude oficiálně otevřena cyklostezka ze Svitav do sousedního Koclířova. Jedinou překážkou bude cyklistům nepříznivé počasí, uvedla mluvčí...

21. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Plzeňské Divadlo Alfa uvádí Pohádku do dlaně se sněhovými vločkami Anežkami

PlzeĹskĂ© Divadlo Alfa uvĂˇdĂ­ PohĂˇdku do dlanÄ› se snÄ›hovĂ˝mi vloÄŤkami AneĹľkami

Na putování celým rokem v doprovodu dvou sněhových vložek Anežky a Anežky zve v nové inscenaci Pohádka do dlaně plzeňské Divadlo Alfa. Loutková pohádka autorky...

21. listopadu 2025  14:54,  aktualizováno  14:54

V Rakovníku Na Váze vznikl nový parčík, přibylo i přírodní posezení

ilustrační snímek

V rakovnické oblasti Na Váze vznikl nový parčík. Příští rok u něj přibude ještě parkoviště a hřiště, která nahradí bývalé mateřské centrum. Na místě už jsou...

21. listopadu 2025  14:54,  aktualizováno  14:54

Obyvatelé ústeckého Střekova požadují v petici bezpečnější přechod na cyklotrasu

ilustrační snímek

Obyvatelé ústecké čtvrti Střekov v petici požadují bezpečnější přechod na cyklostezku z ulice Ovčácké stezka. Na frekventované silnici, kde je maximální...

21. listopadu 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Práce na skateparku v Nymburce potrvají do jara, pumptrack je hotový

ilustrační snímek

Práce na budování nového skateparku v Nymburce u Labe potrvají až do jara příštího roku, původně měl být dokončen ještě letos. V jeho sousedství je už ale...

21. listopadu 2025  14:48,  aktualizováno  14:48

Unikátní záměr i zpracování. Jihlava chce postavit středověkou hornickou vesničku

Areál Stříbrná huť má velmi originálním způsobem představit proces zpracování...

Jihlava chystá unikátní projekt Stříbrná huť. Hornická vesnička na vrchu Rudný by měla názorně představit, jak se zpracovávala vytěžená ruda. „Věříme, že jde o zachování velkého kulturního a...

21. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Po stížnostech se vrátily zvonečky. Autobusy PID znovu připomínají zastávky na znamení

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Na digitálních displejích autobusů Pražské integrované dopravy (PID) se znovu objevily ikonky zvonečků u názvů následujících zastávek. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) tím...

21. listopadu 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.