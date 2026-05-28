Žalobce navrhl vazbu pro 11. zadrženého v kauze žhářského útoku na zbrojovku

Státní zástupce navrhl pro posledního zadrženého kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku v Pardubicích vazbu. Návrh dnes podal tamnímu okresnímu soudu, uvedlo Vrchní státní zastupitelství v Praze na síti X. Soudce Karel Gobernac ČTK řekl, že vazební zasedání bude dnes navečer. Policisté podezřelého cizince zadrželi ve středu a obvinili ho z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Podle dosavadních informací policie jde o jedenáctého zadrženého člověka v souvislosti s případem.
"V trestní věci žhářského útoku v Pardubicích byl ve vztahu k osobě obviněné dne 27. 5. 2026 dnešního dne státním zástupcem VSZ v Praze podán k Okresnímu soudu v Pardubicích návrh na vzetí do vazby," uvedlo pražské vrchní zastupitelství.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
Před středečním zadržením podezřelého cizince policisté podle dostupných informací zatkli v případu pět lidí v Česku, jednoho v Bulharsku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Bližší informace k poslednímu zadrženému policie ani státní zastupitelství nesdělily. Všichni jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině, za což hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Pardubický soud zatím poslal na návrh žalobce do vazby sedm lidí, tři zadržení jsou v Polsku.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s tím, že chce útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle zbrojovky nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.