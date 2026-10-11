Žamberk chystá ve Velkém Hájku novou bytovou výstavbu

Žamberk na Orlickoústecku připravuje bytovou výstavbu v oblasti Velký Hájek. Město má hotovou územní studii a objednalo si projektovou dokumentaci na vybudování potřebné infrastruktury. Podle plánů by na pozemcích o rozloze asi 15 hektarů mohlo vzniknout přibližně 70 rodinných a bytových domů. ČTK to řekl místostarosta Ondřej Jireš (Žamberská demokratická koalice).
Oblast Velký Hájek město připravuje pro výstavbu už několik let. "Pracujeme na tom průběžně už tři roky a pořád to není hotové, protože jednotlivé kroky bohužel nejdou dělat paralelně. Čekáme na ČEZ, až dokončí projekt zasíťování elektřinou," řekl Jireš.
Město za projektovou dokumentaci cest, inženýrských sítí a veřejných prostranství zaplatí téměř 3,4 milionu korun. Později má v plánu postavit třípodlažní dům s 15 byty.
V celé oblasti by podle územní studie mohlo vzniknout až 11 bytových domů a zhruba 60 rodinných domů. Radnice postaví maximálně dva bytové domy, ostatní byty soukromí investoři. "Ne všechny pozemky jsou městské, jsou tam spolumajitelé. A město nemá na to, aby stavělo celé sídliště," řekl Jireš.
Město odhaduje náklady na stavbu bytového domu na téměř 58 milionů korun bez DPH. Částka zahrnuje také související sítě, cesty, parkovací místa a zeleň. Na stavbu chce město využít dotaci. "O tu se bude žádat během první poloviny příštího roku. Podmínky dotace zároveň určují, kdo by mohl v městském bytovém domě bydlet. Byty mají být určené například pro lidi ve strategických profesích, jako jsou učitelé, lékaři nebo hasiči, ale také pro nízkopříjmové rodiny. Ty musí mimo jiné doložit, že nevlastní žádnou nemovitost a mají stanovenou výši příjmů. Nájemné pak nesmí dosahovat tržní úrovně," řekl Jireš.
Výstavba v oblasti má být rozdělena do několika etap. "Po rozběhnutí výstavby mohou jednotlivé etapy postupovat třeba po dvou letech. Teoreticky by mohla být celá lokalita zastavěná už za deset let. Je to ale spíš optimistický pohled," řekl Jireš.
Součástí nové čtvrti má být park s dětským hřištěm. Plán počítá s velkým množstvím zeleně a s poldrem pro zasakování dešťové vody. Voda se má podle projektu co nejvíce vsakovat přímo v oblasti, například i v ulicích, kde to podmínky umožní, dodal Jireš.