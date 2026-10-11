Žamberk povedou dál Mencák s Jirešem, ŽDK získala 13 mandátů

V Žamberku na Orlickoústecku se po volbách nezmění vedení radnice, funkci starosty a místostarosty budou nadále vykonávat Jiří Mencák a Ondřej Jireš ze Žamberecké demokratické koalice. Uskupení získalo 13 mandátů, proti minulému období o pět víc. ČTK to řekl Jireš.
"Voliči nám dali velkou šanci pokračovat v další práci, což podle mě souvisí s tím, že za námi v uplynulém volebním období viděli konkrétní výsledky. Čeká nás řada výzev, například pokračování rekonstrukce Základní školy 28. října, opravy mnoha chodníků nebo zasíťování nových stavebních parcel," řekl místostarosta.
Podle Jireše stojí za lepším volebním výsledkem ŽDK také menší počet kandidujících uskupení. V minulých volbách se hlasy rozdělovaly šesti subjektům, letos kandidovaly čtyři. Přestože má vítěz dostatek hlasů, Jireš nevyloučil další spolupráci s ODS.
"ODS si zachovala svých pět mandátů. Spolupráci s ní určitě nechceme vylučovat, protože jsme s ní byli v koalici i v předchozím volebním období. Přestože bychom díky výsledku voleb mohli vládnout sami, chceme ODS oslovit. Jde nám především o zachování kontinuity po úspěšném volebním období," řekl Jireš. Hnutí ANO s třemi zastupiteli zůstane v opozici, dodal.
V roce 2022 kandidovalo šest uskupení, ŽDK vyhrálo a získalo necelých 32 procent. Koalici vítěz vytvořil s Nezávislými s podporou ODS, tím dali dohromady 12 hlasů z 21členného zastupitelstva. Opozici tvořili ANO 2011 a nezávislí, Koalice nezávislých a STAN, KDU-ČSL a Čtrnáct pro Žamberk.