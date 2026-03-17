Žamberk prodá pozemky na stavbu domova pro seniory za 20,5 mil. Kč bez DPH

Město Žamberk na Orlickoústecku prodá investorovi pozemky na stavbu domova pro seniory za 20,5 milionu korun bez DPH. Do pěti let by zařízení mělo fungovat a nabídnout až 150 lůžek. Rozhodli o tom dnes zastupitelé.
Radnice nabízela pozemek o rozloze 5700 metrů čtverečních na severním okraji města za necelých 11,2 milionu korun, firma ale nabídla více. Pozemky leží přibližně mezi areálem odborného léčebného ústavu Albertinum a výjezdem ze Žamberka směrem na Helvíkovice.
Pozemky město prodává společnosti SeniorGarden, která provozuje síť domovů pro seniory a patří skupině ESG SeniorCare. Firma se smluvně zaváže, že na nich na vlastní náklady domov vybuduje. Bude mít 120 až 150 lůžek. "Předpokládá se, že zařízení bude zařazeno do sítě sociálních služeb Pardubického kraje. To znamená, že na 120 lůžek bude dostávat příspěvek od kraje," řekl místostarosta Ondřej Jireš (Žamberecká demokratická koalice). Klienti tedy nebudou platit komerční ceny, dodal.
Investor bude mít za povinnost provozovat zařízení minimálně pět let. Do dvou let musí získat stavební povolení a do dalších tří let objekt postavit a zprovoznit. Zájemce říká, že vše dokončí rychleji.
"Máme jistotu, že se rozběhne plně funkční zařízení. V podmínce výběrového řízení máme, že investor musí mít dlouholeté a mnohočetné zkušenosti s takovýmto zařízením. Nehledali jsme stavební firmu, ale hledali jsme provozovatele, který je schopný si zajistit výstavbu," řekl Jireš.
V Žamberku a okolí žádný domov pro seniory doteď není. Ve městě je pouze bytový dům v Albertově ulici, který provozuje Centrum sociální péče. Senioři, kteří si tam pronajmou byty, musí být alespoň částečně soběstační.
"V celé republice je nedostatek lůžek v domovech pro seniory. Odhaduje se, že už teď je potřeba mít dvojnásobek, než kolik jich reálně je. Poptávka je samozřejmě i v našem regionu," řekl Jireš.