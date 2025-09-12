V sobotu 13. září od 9:00 do 16:00 se návštěvníci mohou těšit na divadelní představení Včelí medvídci zpívají v podání Divadla Věž Brno, živou hudbu, výtvarné dílničky, stopovanou pro děti i komentované prohlídky domku slavného vynálezce. Chybět nebude ani povídání o životě včel.
Domek Prokopa Diviše se promění ve včelí úl
Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky
Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...
KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností
Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...
Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména
Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...
Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů
Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...
Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná
Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...
Společnost Sunwoda představila na veletrhu RE+ 25 celosvětově nové články k ukládání energie s kapacitou 684 Ah a 588 Ah, které umožňují rozmanité využití
Huawei představuje průmyslové výzvy na světovém finále ICPC 2025
Praha schválila územní plán pro mrakodrap Top Tower, podobný vraku obří lodi
Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Změnu plánu schválili ve čtvrtek městští...
Sermatec představuje modulární systém pro skladování energie o kapacitě 835 kWh: škálovatelný, spolehlivý a připravený pro připojení k síti
V kraji se otevřou památky
Dny evropského dědictví otevřou v sobotu mnoho zajímavých památek, budov a prostor, včetně těch, které běžně nejsou přístupné.
Alex Spiro jménem Tecnoglass žaluje pro pomluvu short-sellera
Choltický deštník spojí umění s beneficí
V sobotu 13. září od 13 hodin se v areálu zámku Choltice uskuteční další ročník benefičního festivalu Choltický deštník.
Skalní masiv, na kterém stojí Kunětická hora, potřebuje po těžbě kamene sanaci
Skalní masiv, na kterém stojí hrad Kunětická hora na Pardubicku, bude nutné ve vzdálenější budoucnosti nákladně sanovat. Jeho statika je narušená kvůli...
Víkendové volno láká na hornický den, otevřené bunkry, varhanní festival či africké trhy
Nabitý akcemi je druhý zářijový víkend v Moravskoslezském kraji. Vybírat je opravdu z čeho. Využijete některých z našich tipů?
Víkendové tipy: krajské dožínky, Mariánské poutní slavnosti i stezka odvahy
O víkendu se na severu Čech koná řada zajímavých akcí, na které stojí za to vyrazit. V Peruci už tradičně proběhnou krajské dožínky, v Lounech se uskuteční pivní festival, na zámku v Jílovém se...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
Průmyslové haly přibývají na Prostějovsku i Přerovsku, lákadlem jsou dálnice
Průmyslový park s desítkou hal má vzniknout u obce Želeč na Prostějovsku poblíž dálnic D46 a D1. Investor ho zamýšlí pro drobné podnikatele z regionu. O poznání větší zóna se pak chystá u Přerova,...
Hlavně ať je počasí. Začíná Zahrada Čech, loni ji překazil extrémní vítr
V pátek začíná oblíbený šestidenní podzimní veletrh Zahrada Čech, který se už tradičně koná na litoměřickém výstavišti. Letošní, v pořadí už 49. ročník má podtitul Ovoce a zelenina s rodokmenem aneb...