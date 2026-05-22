Zámecký park v Jevíčku se uzavírá kvůli opravě historické zdi

Autor: ČTK
  8:40aktualizováno  8:40
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zámecký park v Jevíčku na Svitavsku bude rok zavřený kvůli opravě zdi, která je v havarijním stavu. První statické poruchy se ukázaly v roce 2022. Stavební práce začnou do dvou týdnů, firma si už převzala staveniště. ČTK to řekl místostarosta Jevíčka Miroslav Šafář (Sdružení na Jevíčko 2022).

"V roce 2022 se objevila prasklina, která nejprve působila jen jako povrchové poškození omítky. Postupně se však stav zhoršoval. Následně byla konstrukce provizorně zabezpečena výdřevou, začala se připravovat projektová dokumentace, vyřizovalo se stavební povolení a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Celý problém se tedy sledoval a řešil přibližně čtyři roky," řekl místostarosta.

Problém mohlo způsobit pokácení stromů. "Byly přestárlé a vzhledem k tomu, že se v prostoru nachází veřejně využívané hřiště, mohly představovat bezpečnostní riziko. Po jejich odstranění se pravděpodobně změnil režim vsakování vody. Stromy přestaly vodu přirozeně zadržovat a odvádět, voda si našla jinou cestu a začala negativně působit na konstrukci zdi," řekl Šafář.

Zeď pochází pravděpodobně z první nebo druhé poloviny 19. století. Nebyla odvodněná a chyběly v ní drenáže. V minulosti se opravy prováděly podle požadavků památkářů pouze formou vyzdění kaveren a otvorů, následného omítnutí vápennou omítkou. "Zachovávalo se původní technologické řešení z 19. století," řekl Šafář.

Zeď má asi 100 metrů a je vedena do písmene U. Vzhledem k jejím vážným statickým problémům projektant navrhl novou technologii konstrukce. Opukové zdivo z jedné strany obklopí železobetonová opěrná zeď.

Stavební firma zeď staticky zabezpečí pomocí nových základů a nové opěrné konstrukce. Na její opravu dělníci použijí původní opuku a tradiční vápennou omítku. "Nově budou součástí stavby také drenáže, které v minulosti chyběly, a předpokládáme, že díky tomu se bude konstrukce chovat výrazně lépe," řekl místostarosta.

Zeď firma rozebere a znovu postaví s novou opěrnou zdí k tomu. "Použitelný lomový kámen se očistí a znovu využije. Nová zeď bude tvarovou replikou původní konstrukce. Půjde o sendvičovou konstrukci s betonovými základy, betonovou rubovou částí a kamennou lícovou vrstvou," dodal Šafář.

Oprava historické zdi vyjde přibližně na 5,8 milionu korun. Město chce část nákladů pokrýt z dotačních programů, zejména z programu IROP, krajských dotací a případně také z podpory ministerstva kultury. Dotace by podle odhadů mohly pokrýt zhruba polovinu celkových nákladů.

Zámek v Jevíčku je původně renesanční sídlo ze 16. století. Koncem 18. století získal pozdně barokní úpravu. Jedná se o jednopatrovou budovu s mansardovou střechou a třípatrovou hranolovou věží. V památce dnes sídlí městská knihovna, základní umělecká škola a jsou v něm kulturní akce.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop

Molochov. Stavěli ho v letech 1936 až 1938.

Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti domů na Letenské pláni vyvolával emoce od svého vzniku. Obývali ho židovští obchodníci a podnikatelé,...

Policie pátrá po jedenáctileté dívce z Jihlavy, odešla po hádce s otcem

ilustrační snímek

Policie pátrá po jedenáctileté Sofii Zuzaně Šmrhové z Jihlavy. Pohřešovaná dívka odešla dnes z domova po hádce s otcem. Nemá u sebe mobilní telefon. Novináře o...

23. května 2026  20:11,  aktualizováno  20:11

Po střetu s nákladním autem zemřel dnes na Třebíčsku řidič osobního vozidla

ilustrační snímek

Po srážce s nákladním autem zemřel dnes večer u Mohelna na Třebíčsku řidič osobního vozidla. Nehoda se stala na vozovce nižší třídy mezi Mohelnem a Kramolínem....

23. května 2026  20:07,  aktualizováno  20:07

V Krňanech na Benešovsku se při požáru lesa a chaty popálil jeden člověk

ilustrační snímek

Při požáru chaty a lesa v Krňanech na Benešovsku se dnes vážně zranil člověk, záchranáři ho s popáleninami přepravili do nemocnice letecky. Hasiči už mají...

23. května 2026  19:29,  aktualizováno  19:29

Na Domažlicku se topil čtyřletý chlapec. Z vody ho vytáhla jeho matka

ilustrační snímek

V pátek podvečer spadl v jedné z obcí na Domažlicku malý chlapec v předškolním věku do retenční nádrže. V bezvědomí ho vytáhla z vody jeho matka a v kritickém stavu ho pak záchranáři převezli do...

23. května 2026  20:42,  aktualizováno  20:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pestré masky i rock’n’roll z Asie. Fanoušci na Animefestu ocenili zahraniční hosty

Valentino ze seriálu Hazbin Hotel posílá pusinky všem svým divákům. (23. května...

Hráz výstaviště Brno se o víkendu protrhla pod náporem pestrých kostýmů, masek a paruk. Tisíce nadšenců do japonských animovaných seriálů se opět vydalo okusit atmosféru na letošním 21. ročníku...

23. května 2026  20:32

Policie pátrá po seniorovi z Hradce Králové, odjel na kole, trpí demencí

Policie pĂˇtrĂˇ po seniorovi z Hradce KrĂˇlovĂ©, odjel na kole, trpĂ­ demencĂ­

Policisté hledají dvaaosmdesátiletého muže z Hradce Králové, který odjel na kole z domu v pátek odpoledne. Trpí demencí, je zmatený. Kvůli věku a zdravotnímu...

23. května 2026  18:54,  aktualizováno  18:54

Letiště v Ralsku obsadily tisíce dětí, které si při blackoutu poradí i bez mobilu

Jsou zvyklí být bez elektřiny, nerozhodí je nepohodlí a krizové situace by...

Jsou zvyklí být bez elektřiny, nerozhodí je nepohodlí a krizové situace by navzdory nízkému věku zvládli možná lépe než dospělí. Přes tři tisícovky mladých skautů z Evropy během víkendového...

23. května 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

Fotograf Josef Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

23. května 2026  19:50

Na účastníky Pouti smíření v Brně čekali u Mendlova náměstí odpůrci

Na ĂşÄŤastnĂ­ky Pouti smĂ­Ĺ™enĂ­ v BrnÄ› ÄŤekali u Mendlova nĂˇmÄ›stĂ­ odpĹŻrci

Dvě až tři stovky odpůrců Sudetoněmeckých dní a Pouti smíření dnes odpoledne čekaly v Brně u Mendlova náměstí na příchod účastníků pochodu. Někteří měli české...

23. května 2026  18:09,  aktualizováno  18:09

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory.“

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

23. května 2026  19:42

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

MS v hokeji 2026: Češi v dramatickém derby přehráli Slováky

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Čeští hokejisté nastoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku v jednom z klíčových duelů základní skupiny. Ve fribourgské BCF Areně vyzvali dosud neporažené Slovensko a ve hře byly mimořádně důležité...

23. května 2026  19:25

9. den na MS v hokeji 2026: Česko zvládlo derby Slovenskem, v plánu je i severský souboj

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Sobota 23. května nabídne na MS v hokeji 2026 další atraktivní program základních skupin. Největší pozornost českých fanoušků poutalo derby se Slovenskem. Přinášíme kompletní program dne, časy zápasů...

23. května 2026  19:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.