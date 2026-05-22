Zámecký park v Jevíčku se uzavírá kvůli opravě historické zdi

Zámecký park v Jevíčku na Svitavsku bude rok zavřený kvůli opravě zdi, která je v havarijním stavu. První statické poruchy se ukázaly v roce 2022. Stavební práce začnou do dvou týdnů, firma si už převzala staveniště. ČTK to řekl místostarosta Jevíčka Miroslav Šafář (Sdružení na Jevíčko 2022).
"V roce 2022 se objevila prasklina, která nejprve působila jen jako povrchové poškození omítky. Postupně se však stav zhoršoval. Následně byla konstrukce provizorně zabezpečena výdřevou, začala se připravovat projektová dokumentace, vyřizovalo se stavební povolení a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Celý problém se tedy sledoval a řešil přibližně čtyři roky," řekl místostarosta.
Problém mohlo způsobit pokácení stromů. "Byly přestárlé a vzhledem k tomu, že se v prostoru nachází veřejně využívané hřiště, mohly představovat bezpečnostní riziko. Po jejich odstranění se pravděpodobně změnil režim vsakování vody. Stromy přestaly vodu přirozeně zadržovat a odvádět, voda si našla jinou cestu a začala negativně působit na konstrukci zdi," řekl Šafář.
Zeď pochází pravděpodobně z první nebo druhé poloviny 19. století. Nebyla odvodněná a chyběly v ní drenáže. V minulosti se opravy prováděly podle požadavků památkářů pouze formou vyzdění kaveren a otvorů, následného omítnutí vápennou omítkou. "Zachovávalo se původní technologické řešení z 19. století," řekl Šafář.
Zeď má asi 100 metrů a je vedena do písmene U. Vzhledem k jejím vážným statickým problémům projektant navrhl novou technologii konstrukce. Opukové zdivo z jedné strany obklopí železobetonová opěrná zeď.
Stavební firma zeď staticky zabezpečí pomocí nových základů a nové opěrné konstrukce. Na její opravu dělníci použijí původní opuku a tradiční vápennou omítku. "Nově budou součástí stavby také drenáže, které v minulosti chyběly, a předpokládáme, že díky tomu se bude konstrukce chovat výrazně lépe," řekl místostarosta.
Zeď firma rozebere a znovu postaví s novou opěrnou zdí k tomu. "Použitelný lomový kámen se očistí a znovu využije. Nová zeď bude tvarovou replikou původní konstrukce. Půjde o sendvičovou konstrukci s betonovými základy, betonovou rubovou částí a kamennou lícovou vrstvou," dodal Šafář.
Oprava historické zdi vyjde přibližně na 5,8 milionu korun. Město chce část nákladů pokrýt z dotačních programů, zejména z programu IROP, krajských dotací a případně také z podpory ministerstva kultury. Dotace by podle odhadů mohly pokrýt zhruba polovinu celkových nákladů.
Zámek v Jevíčku je původně renesanční sídlo ze 16. století. Koncem 18. století získal pozdně barokní úpravu. Jedná se o jednopatrovou budovu s mansardovou střechou a třípatrovou hranolovou věží. V památce dnes sídlí městská knihovna, základní umělecká škola a jsou v něm kulturní akce.