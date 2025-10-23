Zámek v Moravské Třebové se stal národní památkou, pyšní se unikátním portálem

Autor: rl
  13:12aktualizováno  13:12
Seznam národních kulturních památek v Pardubickém kraji má už 20 položek. Nejvyšší památkové ochrany se po středečním rozhodnutí vlády dostalo zámku v Moravské Třebové, který patří k nejvýznamnějším renesančním památkám nejen u nás, ale i ve střední Evropě.
Renesanční zámek je perlou Moravské Třebové.

Renesanční zámek je perlou Moravské Třebové. | foto: Město Moravská Třebová

Renesanční zámek je perlou Moravské Třebové.
Vstupní portál do zámku z roku 1492 je nejstarší dochovanou renesanční památkou...
Před prohlídkou moravskotřebovského zámku.
Zámek v Moravské Třebové
12 fotografií

Přesně v půli cesty mezi Litomyšlí a Bouzovem stojí zámek, který je tak trochu ve stínu mnohem slavnějších hradů a zámků. Ač neprávem. Patří totiž k tomu nejlepšímu z českých a moravských památek. Od středy je to černé na bílém.

Zámek v Moravské Třebové byl Vládou ČR prohlášen jednou z národních kulturních památek. Dostane se mu tak nejvyšší památkové ochrany i zaslouženého ocenění, které podtrhne nejen jeho unikátnost, ale i letos městem získaný titul Historické město roku 2024.

Moravská Třebová - Itálie na Moravě, opomíjená perla renesance

Zámek, který nechybí v žádné české učebnici dějin umění, vyniká třemi arkádovými křídly v manýristickém stylu podle plánů italského stavitele Giovanni Maria Filippiho z počátku 17. století, který na Pražském hradě navrhl Matyášovu bránu. Dále cenným vstupním portálem z roku 1492, který je dokonce nejstarší dochovanou renesanční památkou na sever od Alp.

„Moravskotřebovský zámek tvoří historickou identitu našeho města, o jeho zařazení na seznam národních kulturních památek jsme usilovali už od loňského roku. Děkuji za podporu všem, kteří k úspěchu jakkoliv přispěli. Od roku 1996 bylo dosud do obnovy zámku investováno více než 100 milionů korun, proto už dnes nemusíme řešit zásadní havarijní opravy. Pro další období se ve spolupráci s paní kastelánkou naopak zaměřujeme na lepší propagaci památky a rozšíření nabídky pro návštěvníky. Novinkou se brzy stane například černá kuchyně, nebo možnost zážitkových pobytů,“ sdělil místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil.

Město za slávu vděčí významným rodům

Město se díky zámku stalo významným kulturním, vzdělanostním a hospodářským centrem, které podobně jako nedaleká Litomyšl za dob Pernštejnů, nemělo obdobu. Jeho podobu mu vtiskly šlechtické rody Boskoviců a Žerotínů.

Renesanční zámek je perlou Moravské Třebové.
Renesanční zámek je perlou Moravské Třebové.
Vstupní portál do zámku z roku 1492 je nejstarší dochovanou renesanční památkou na sever od Alp.
Před prohlídkou moravskotřebovského zámku.
12 fotografií

Jedním z významných mužů v historii zámku i celého města byl Ladislav Černohorský z Boskovic (1455-1520), který působil na českém královském dvoře jako nejvyšší komorník a důvěrník Vladislava II. Jagellonského. K symbolickému završení nejslavnější éry zámku došlo za Ladislava Velena ze Žerotína (1579-1638), který byl mecenášem umění, podporoval vydavatelskou činnost Jednoty bratrské, a také udržoval přátelské vazby s Janem Amosem Komenským.

V současnosti je zámek nejen významnou historickou a architektonickou dominantou města, ale i kulturním a společenským centrem. „Vedle zámeckých, muzejních a galerijních expozic zde sídlí městská knihovna a základní umělecká škola. Část prostor je využívána k obytným účelům. Odehrává se zde velké množství kulturních a společenských akcí,“ uvedla mluvčí města Lucie Krčmářová.

V loňském roce se renesanční zámek dostal i na pamětní zlatou minci vydanou Českou národní bankou v rámci cyklu Městské památkové rezervace.

Národní kulturní památky v Pardubickém kraji

  • Kostel sv. Bartoloměje v Kočí u Chrudimi
  • Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže
  • Pietní území Ležáky
  • Zámek Slatiňany
  • Pietní území Zámeček v Pardubičkách
  • Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích
  • Zámeček v Pardubičkách – Larischova vila
  • Zámek s opevněním v Pardubicích
  • Krematorium v Pardubicích
  • Hrad Kunětická Hora
  • Usedlost čp. 171 v Čisté u Litomyšle
  • Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích
  • Zámek v Litomyšli (UNESCO)
  • Radnice v Poličce s morovým sloupem
  • Kostel sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů
  • Usedlost čp. 16 v Telecí
  • Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
  • Městské divadlo v Ústí nad Orlicí
  • Hřebčín Kladruby nad Labem (UNESCO)
  • Zámek Moravská Třebová

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Žluté lázně oslaví magicky strašidelný Halloween, zaujmou i české Dušičky

První listopadová neděle bude patřit ve Žlutých lázních oslavám podzimu, Halloweenu a Dušiček. Podzimní radovánky na břehu Vltavy jsou určené především dětem, ale pobaví se i dospělí.

23. října 2025  12:59

Seniorka šla nad ránem ulicemi jen v noční košili, zamířila k lesíku u zahrádek

Pouze v noční košili a pantoflích vyrazila v pondělí nad ránem do chebských ulic třiaosmdesátiletá seniorka. Do jejího hledání se okamžitě pustilo několik policejních hlídek, které správným směrem...

23. října 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Zajížďka až 25 kilometrů. Uzavírka jediné silnice na Šluknovsko potrvá měsíce

Motoristé se musí připravit na téměř osmiměsíční uzavírku jediné silniční spojnice do Šluknovského výběžku. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem a Novou Hutí na Českolipsku, a to od...

23. října 2025  12:52

Kopřivnice připravuje rekonstrukci koupaliště, bude to stát přes 200 milionů Kč

Kopřivnice na Novojičínsku připravuje rekonstrukci koupaliště. Radní vybrali zhotovitele a schválili uzavření smlouvy o dílo. Přestavbu bude mít na starosti...

23. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zájemce o investici v připravovaném parku v Chebu by mohl zaměstnat 1000 lidí

O budoucí Strategický podnikatelský park (SPP) v Chebu se zajímá silný zahraniční investor. I když město a CzechInvest, jejichž zástupci s investorem jednají,...

23. října 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Genius představil závodní volant SpeedMaster X1 s řadicí pákou a pedály

23. října 2025  12:37

Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV a kdo je favoritem

Zápas nad irským Shamrockem zvládla pražská Sparta na jedničku. Dnes ji čeká druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

23. října 2025  12:34

S obnovou Sloupu Nejsvětější Trojice pomáhají i vědci, zkoumají zlacené části

S obnovou barokního Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO pomáhají také vědci z olomoucké přírodovědecké fakulty....

23. října 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Vězení se minulo účinkem. Gang recidivistů hned dál zásoboval Česko pervitinem

Pětičlenné skupině recidivistů hrozí až 18 let vězení za výrobu a prodej drog nejen v Ústeckém kraji. Obvinění od března do září vyrobili podle policie asi 19 kilogramů pervitinu. Soud na ně uvalil...

23. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Dívka v pražské škole vyhrožovala spolužákům nožem, včas ji odzbrojili

Policie v Praze se zabývá případem dívky, která ve čtvrtek vyhrožovala spolužákům nožem. Zbraň se jí podařilo sebrat, událost se obešla bez zranění.

23. října 2025  12:22

Atlassian ukončil podporu Jira Data Center. Jaké mají firmy možnosti?

23. října 2025  12:16

Ostrava letos opět podpoří talentované studenty, nově ale z místních univerzit

Ostrava chce i v letošním akademickém roce podpořit nadané vysokoškolské studenty, kterým stejně jako v uplynulých letech udělí titul a cenu Talent roku. V...

23. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.