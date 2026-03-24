Opravy zámku Litomyšl na Svitavsku ovlivní část jarní návštěvnické sezony. Prohlídky památka nepřeruší, udělá výběr z interiérů, kde nebudou stavební práce. Letošní hlavní novinkou bude expozice o zámeckém divadle. Přístupná bude od června. Novinářům to dnes řekl kastelán Petr Weiss.
Pískovcový překlad u renesančního okna na východní fasádě zámku je prasklý. Poškozenou část je potřeba vyměnit za novou. "Bylo nutné vyjmout okno a zároveň zajistit, aby se do interiérů zvenku nedostaly žádné nečistoty, které by mohly poškodit původní výmalbu, parkety a další prvky. Jedná se o typické renesanční okno se dvěma okenními křídly v jednom rámu," řekl Weiss.
K tomu památka chystá opravu části interiérů, které přišly o svou výzdobu v 80. letech. Stavební omezení se dají očekávat přinejmenším v dubnu. "Bude proto přístupný jenom výběr ze zámeckých interiérů. Bude zahrnovat například audienční sál nebo spojovací trakt, kde se nachází nejhonosnější apartmá, v němž v roce 1889 pobýval František Josef I.," řekl Weiss.
Na zámku v Litomyšli předloni skončila první část oprav a díky tomu získala nové prohlídkové okruhy. Práce na interiérech i fasádách pokračují a skončí nejpozději do konce roku 2027. Vstupenky na prohlídky zámku si loni v Litomyšli koupilo 73.401 lidí, předloni jich bylo 60.229.
Zámek pro letošek připravuje divadelní novinku. Zámecké divadlo je aktuálně pokaždé součástí prohlídkových okruhů. Od června zámek zpřístupní samostatnou expozici, kde se lidé s historií divadla seznámí podrobněji. "Valdštejnové-Vartenberkové, kteří vlastnili Litomyšl v první polovině 19. století, měli divadla téměř všude a patřili k nejdivadelnějším šlechtickým rodinám v Česku. Návštěvníci si projdou inscenované scény z divadelních her a budou moci navštívit divadelní depozitář a prohlédnout si jeho unikátní obsah," řekl Weiss.
Do depozitáře lidé nevstoupí přímo, exponáty uvidí přes sklo. "Dovnitř není možné vstoupit, aby se nenarušilo klima a nepoškodily se historické malby. Součástí expozice je také možnost ukázat ruchařské předměty, například stroj na výrobu hromů a další efekty, které byly nedílnou součástí divadelních představení," řekl Weiss.
V expozici jsou také kostýmy, dobové knížečky s texty her a náčrty kostýmů. Návštěvníci se dozví, co bylo na repertoáru a jaké hry se tehdy hrály. V Litomyšli divadlo uvádělo vídeňské frašky. "Na zámku se nehrály opery, ale převážně komedie, do kterých se někdy zapojoval i majitel zámku. I když měl lóži proti scéně, většinou stál na opačné straně jeviště a aktivně se představení účastnil," řekl Weiss. Oblíbené byly záměny, kdy šlechtic hrál poddaného a sluha naopak zámožného člověka, dodal.