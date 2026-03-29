Zámek Slatiňany na Chrudimsku obnovuje spojovací chodbu do kostela

Zámek Slatiňany na Chrudimsku obnovuje dřevěnou chodbu spojující zámek s vedlejším kostelem. V zámeckých interiérech nebyla kaple, proto si šlechta, aby cestou na mši nemokla nebo nešla ve větru, nechala vybudovat nadzemní zastřešenou spojnici. Oprava chodby bude dokončená v polovině roku. Stavební práce vyjdou na 12 milionů korun, řekl ČTK kastelán Jaroslav Bušta.
Auerspergové byli v 19. století jedním z nejvýznamnějších a nejbohatších šlechtických rodů habsburské monarchie. Slatiňany jako jejich šlechtické sídlo bylo v porovnání s ostatním majetkem spíš takovou chalupou, řekl Bušta. "Proto u nás vždy prosazovali, že vše musí být efektivní, ale levné. Právě proto je použitá technologie na stavbu chodby neuvěřitelná. Na různých místech v památkových objektech bývají podobné stavby zděné, ale my ji máme ze dřeva," řekl kastelán.
Spojnici tvoří Vierendeelův nosník, což je pevná rámová konstrukce bez šikmých vzpěr, která drží díky pevným pravoúhlým spojům a umožňuje vytvořit otevřený prostor, třeba jako most nebo chodbu. "Na podlaze je marmoleum z roku 1861. Jsou tam výplně ze slámy, které jsou obložené, nebo spíš jen poloobložené obyčejnou pytlovinou natřenou barvou. Je to neuvěřitelně jednoduchá až bizarní konstrukce a právě to je na ní vlastně zajímavé," řekl kastelán.
Chodba vede do kostela, konkrétně do panské oratoře. Navíc není v rovině, ale nakloněná o 4,5 stupně, což je o půl stupně víc, než šikmá věž v italské Pise.
Po opravách se do chodby budou moci návštěvníci podívat při příležitostných prohlídkách. Statik tam povolil maximálně 15 lidí naráz, podotkl Bušta. "Velmi rád návštěvníky provázím na prohlídkách od sklepa po půdu a tohle bude skvělá třešnička na dortu, kterou se celá prohlídka uzavře," řekl Bušta.
Prohlídkové okruhy návštěvníkům přibližují především život šlechty, podobu zámeckých interiérů, každodenní provoz zámku i technické a hospodářské zázemí. Součástí nabídky jsou také trasy zaměřené na zámeckou zahradu, běžné fungování sídla a proměny zámku v různých obdobích.