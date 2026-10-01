Zámek Slatiňany obnovil spojovací chodbu ze zámku do panské oratoře v kostele

Zámek Slatiňany na Chrudimsku obnovil za více než deset milionů korun nadzemní chodbu, která památku spojuje se sousedním kostelem svatého Martina. Vznikla v roce 1861, když se v kostele stavěla panská oratoř, oddělený a vyvýšený prostor pro soukromou modlitbu šlechty. Chodba bude přístupná pouze při mimořádných prohlídkách, uvedla mluvčí Národního památkového ústavu na Sychrově Lucie Bidlasová.
Spojovací chodba vznikla v době romantických úprav zámeckého areálu podle návrhu architekta Františka Schmoranze staršího. Majitelům umožňovala pohodlný a krytý přístup z nově vystavěného severního křídla zámku přímo do panské oratoře v kostele. Přibližně 40 metrů dlouhá chodba vychází z mezipatra severního křídla zámku a vede přes několik pozemků. Samotná oratoř není z kostela přístupná a zachovala si tak svůj původní soukromý charakter, odkud majitelé zámku nejen sledovali průběh mše, ale kam se také uchýlili k soukromému rozjímání.
Stavba je převážně dřevěná a spočívá na čtyřech pískovcových pilířích doplněných dřevěnými podpěrami. Obnova zahrnovala opravu pilířů, odstranění nevhodné cementové vysprávky a doplnění spárování tradiční trasvápennou maltou. Tesařské konstrukce byly odborně ošetřeny, poškozené prvky vyměněny nebo doplněny a novodobé podpěry nahradily dubové kopie. Opraveny jsou také dřevěné opláštění, okenní a dveřní výplně, podlahové konstrukce i střešní plášť.
Součástí obnovy byla rovněž výměna keramické krytiny za bobrovku a prejzy odpovídající historickému provedení, obnova klempířských prvků z mědi a olova a restaurování unikátních interiérových konstrukcí. Zvláštní pozornost byla věnována zachování ojedinělé skladby vnitřních stěn tvořené plátnem a slaměnými rohožemi i historické podlahové skladbě se slámovou izolací a přírodním linoleem.
"Vedle rozsáhlých oprav dřevěných konstrukcí bylo potřeba zachovat řadu autentických historických prvků a materiálů. Výsledkem je záchrana jedinečné stavby, která již více než 160 let propojuje zámek s kostelem svatého Martina a patří k nejzajímavějším součástem slatiňanského areálu. Osobně jsem moc rád, že se povedlo nejen stavbu opravit, ale také ji navrátit původní barevnost," uvedl kastelán Jaroslav Bušta.
Obnovená chodba nebude součástí standardních prohlídkových okruhů. Návštěvníci si ji budou moci prohlédnout pouze při mimořádných prohlídkách, které jsou letos naplánované na 25. října během kastelánských prohlídek Pokrok nezastavíš! a na 17. října a 17. listopadu jako mimořádná součást prohlídky Celým zámkem. Připravena bude také exkluzivní prohlídka 11. listopadu na svátek svatého Martina.