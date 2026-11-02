Zámek v Litomyšli směřuje letos k rekordní návštěvnosti. Od začátku roku do konce října si jej prohlédlo 74.184 lidí, vloni za celý rok jich bylo 73.401. Památka je přístupná i mimo hlavní sezonu, takže celkový výsledek se ještě zvýší. Zimní trasu lze navštívit vždy od čtvrtka do soboty, uvedla mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) na Sychrově Lucie Bidlasová.
Na zámku byla ukončena generální rekonstrukce, která vyvrcholila obnovou fasád na východním průčelí. Začátkem června byl také otevřen nový prohlídkový okruh věnovaný historii zámeckého divadla z roku 1797. Na návštěvníky při prohlídce čekají historické kulisy, divadelní kostýmy i repliky strojů, které kdysi na jevišti vytvářely vítr, déšť nebo hrom. Nejcennějšími exponáty jsou originály kulis malíře Josefa Platzera, který tvořil i pro vídeňské dvorní divadlo nebo Stavovské divadlo v Praze,
Kromě klasických prohlídek objektů lákaly návštěvníky speciální kastelánské či stavebně-historické trasy. Zcela vyprodané pak byly akce chystané během tradiční Hradozámecké noci v srpnu.
Na Pardubicku letos návštěvností vynikly i zámek Slatiňany a hrad Litice. Na první z těchto památek už letos do konce října zavítalo 37.075 lidí, k čemuž přispěli skřítci v zahradě zámku. V Liticích, kam letos přišlo 16.549 návštěvníků, slavily úspěch programy zaměřené na dětské publikum.
Zámek Slatiňany zve na prohlídky ještě v termínech 11. listopadu a také 14. až 17. listopadu, kdy zde bude připomínána lovecká sezona. Zimní prohlídky byly od letošního konce sezony zrušeny. Na hradě Litice bude mimořádně otevřeno v sobotu 7. listopadu od 10:00 do 14:00, cesta na věž bude obohacena podzimními skřítky.
Nižší návštěvnost letos v kraji zaznamenal jen hrad Kunětická hora na Pardubicku. Prohlédlo si jej 35.041 turistů, asi o 5000 méně než vloni. Zájem klesl jednak kvůli tomu, že od poslední velké rekonstrukce uplynulo už několik let. V horkém létě také lidé míří spíše na jiné památky, kde je více prohlídek v chladných interiérech. Na Kunětickou horu si mnoho turistů udělá výlet bez vstupného, jen posedí na nádvoří a využijí nabídky místního občerstvení.