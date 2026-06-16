Zámrsk plánuje nové centrum obce, vznikne náves s parkem i pumptrackem

Obec Zámrsk na Orlickoústecku připravuje úpravu svého centra. Nemá totiž klasickou náves ani jedno hlavní místo, kde by se lidé přirozeně scházeli. Veřejný prostor obce je rozdělený, chybí mu středobod a naplánované stavební úpravy takové místo vytvoří. ČTK to řekla starostka Zuzana Tvrzníková (Za rozvoj a prosperitu obce).
"V prostoru, který dnes nemá jasnou náves, vznikne nové veřejné prostranství ve tvaru trojúhelníku, lemovat je bude obecní prodejna, obecní penzion a obecní hospoda," řekla starostka. Nové centrum by podle plánu obce mělo vzniknout do poloviny příštího roku, případně o něco později.
Práce si vyžádají stavební a krajinářské úpravy. Součástí projektu je vytvoření parku, kde budou i dětské herní prvky, pumptrack nebo pingpongový stůl, lavičky a vodní prvek. "Vysadíme tam listnaté stromy, ale i jednu jedli. Až vyroste, stane se vánočním stromem a budeme u ní pořádat vánoční setkávání," řekla Tvrzníková.
Obec musela získat povolení od Povodí Labe, protože jde o záplavové území. "Tento týden bychom měli vybrat firmu na stavební úpravy. Firmu na výsadbu zeleně máme vybranou," řekla starostka.
Součástí prací bude také vybudování parkovacích míst a úprava křižovatky. Rozpočet všech částí je zhruba 30 miliony korun, starostka ale doufá, že výběrová řízení výslednou cenu sníží. Na akci má obec slíbené dvě dotace, v souhrnu devět milionů korun.
Zámrsk má kolem 750 obyvatel a patří mezi menší obce na Orlickoústecku. Leží v rovinaté krajině u řeky Loučné. Obcí prochází hlavní železniční trať mezi Prahou a Českou Třebovou a nachází se tam renesančně barokní zámek, který slouží jako archiv. Zámecký park s památnými stromy a altánem patří obci a je veřejně přístupný.