Klíčový krok pro Pardubice. Západní tangenta má konečně vybranou trasu

Pardubický kraj se přiklonil k jedné variantě silnice, která má propojit Semtín a Staré Čívice. Tangenta by umožnila napojení i budoucího přístavu na Labi. Přestože samotná stavba je stále ještě vzdálená, výběr trasy je zásadním krokem, bez kterého by se další přípravy nemohly posunout dál.
Koncem roku byl zprovozněn severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. ledna 2026)

Dopravní situaci v Pardubicích by vedle plánovaného jihozápadního a jihovýchodního obchvatu mohla v budoucnu vylepšit západní tangenta, kterou připravuje Pardubický kraj.

O stavbě této silnice se mluví desítky let a k její výstavbě je stále daleko. Na konci loňského roku ale krajští politici učinili zásadní krok, který by mohl přípravu posunout. Na začátku prosince zvolili jednu ze tří navržených tras. Definitivní schválení ale variantu teprve čeká.

„Z projednávaných variant byla na posledním pracovním jednání 4. prosince za účasti zástupců obcí a dalších dotčených organizací většinově ústně doporučena k dalšímu rozpracování varianta číslo 1,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr (ODS).

Dodal, že po písemném odsouhlasení varianty bude návrh projednán ve vedení kraje. „Poté budeme mít stabilizovanou trasu vedení západní tangenty,“ uvedl Valtr.

Na silnici vedoucí ze Semtína do Pardubic vznikne nedaleko odbočky na Doubravice okružní křižovatka.

Pardubice, západní tangenta

Z ní povede západní tangenta přes průmyslovou zónu Semtín, přemostěním řeky Labe na silnici III/32221 do Srnojed a dále na silnici I/2 směrem na Přelouč.

Silnice by vytvořila další část městského okružního systému Pardubic. Na její vznik naléhá zejména Ředitelství vodních cest (ŘVC), které připravuje splavnění Labe z Přelouče do Pardubic. Součástí série velkých investic má být i vybudování nového veřejného přístavu na Labi v Pardubicích.

Stát čeká na určení definitivní trasy kvůli splavnění Labe

Byť dodnes nebylo rozhodnuto, zda přístav vznikne na pravém, nebo levém břehu, obě varianty vyžadují silniční napojení. To by měla zajistit právě západní tangenta.

„Teoreticky může z našeho pohledu přístav stát kdekoliv, klíčové je ale jeho silniční napojení. Ještě před zahájením procesu EIA pro přístav Pardubice musíme mít tuto otázku vyřešenou,“ uvedl zástupce ředitele ŘVC Jan Bukovský.

Dokud nebude definitivně jasné, kudy silnice povede, ŘVC nemůže spustit proces posouzení vlivů stavby přístavu na životní prostředí. Stejný proces týkající se nového plavebního kanálu u Přelouče chce organizace zahájit letos na jaře. S přístavem ale kvůli silničnímu napojení zatím čeká. „Z našeho pohledu jsou pro umístění přístavu všechny tři varianty srovnatelné,“ uvedl Martin Vavřička z ŘVC, který vede oddělení přípravy.

Odhadované náklady na vybudování západní tangenty včetně mostu přes Labe činí 2,1 miliardy korun. Projekční přípravu má na starost Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Podklady bude kraj podle Valtra potřebovat nejen pro změny územních plánů dotčených obcí, ale také pro jednání se státem o financování stavby.

Nový obchvat Pardubic uleví, ale přinese i potíže. Jen se neví, jak budou velké

Západní tangenta by mohla ulevit silnici vedoucí od křižovatky u Globusu směrem na Lázně Bohdaneč, kde doprava ve špičkách pravidelně kolabuje a spoje MHD nabírají zpoždění v desítkách minut.

Ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán se ale domnívá, že je k tomu ještě daleko. „Obávám se, že projít tímto územím přes Semtín a přes Labe bude hodně komplikované. Ty dvě miliardy korun na to podle mne stačit nebudou,“ uvedl Pelikán.

Stanovený termín výstavby má zatím pouze projekt splavnění Labe, který chce ŘVC dokončit nejpozději v roce 2034.

