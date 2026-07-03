Zápisník Alfreda Bartoše z paravýsadku Silver A lidé uvidí na pardubickém zámku

Ve Východočeském muzeu v Pardubicích začne 14. července výstava předmětů, které získalo do svých sbírek za poslední tři roky. Je mezi nimi zlatá motocyklová přilba, zápisník Alfréda Bartoše z paravýsadku Silver A, herbář nebo kuchyňská váha, uvedlo muzeum v tiskové zprávě. Výstava potrvá do 18. října.
Za každým sbírkovým předmětem se skrývá vlastní příběh. Některé muzeum získá díky dlouholeté práci odborníků, jiné darují lidé, kteří chtějí uchovat rodinné dědictví nebo odkaz významných osobností pro další generace. "Sbírky muzea nevznikají samy od sebe. Rozrůstají se díky lidem, kteří nám svěří předměty s vědomím, že o ně bude odborně postaráno a že budou dál vyprávět svůj příběh. Každá nová akvizice je pro nás závazkem i radostí," řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.
Mezi nejvýznamnějšími přírůstky posledních tří let patří osobní zápisník Alfréda Bartoše, velitele tříčlenné paraskupiny Silver A. Muzeum ho získalo darem od Adély Šobíškové. Výsadek měl za úkol udržovat radiové spojení protektorátu Čechy a Morava s londýnskou exilovou vládou a předávat zpravodajské informace z okupovaného území. Všichni tři členové výsadku i většina jejich klíčových spolupracovníků padli či byli popraveni při represích gestapa po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Výstava návštěvníkům představí také zlatou přilbu motocyklového závodníka Oldřicha Klaudingera, soubor skleněných a keramických objektů výtvarnice Jitky Forejtové, historické pohlednice, hračky, spotřební techniku, kupecké váhy nebo herbář. Muzeum dlouhodobě dokumentuje každodenní život regionu a uchovává předměty, které dnes mohou působit obyčejně, ale pro budoucí generace budou cenným svědectvím své doby, uvedl ředitel.
"Lidé se nás často ptají, co vlastně do sbírek přijímáme. Odpověď je jednoduchá: všechno, co pomáhá vyprávět historii našeho regionu. Někdy je to zápisník jednoho z hrdinů druhé světové války, jindy předmět, který desítky let sloužil v běžné domácnosti. Obě věci mají své místo v muzeu," dodal Libánek.