Zastupitel blokuje stavbu inovačního centra v Pardubicích, hrozí ztráta dotace

Pardubickému kraji hrozí ztráta evropské dotace zhruba 150 milionů korun na vybudování Pardubického výzkumného inovačního centra (PARvic). Projekt získal rozhodnutí o povolení stavby které napadnul pardubický opoziční zastupitel. Podle hejtmana Martina Netolického (3PK) se jedná o účelovou blokádu, sdělil ČTK v písemném prohlášení.
Kraj podle hejtmana dělá všechny kroku k tomu, aby dotaci necelých 150 milionů získal. Inovační centrum bude stát odhadem 319 milionů korun, má vzniknout v ulici Ke Tvrzi. Budova má mít čtyři podlaží, kde budou laboratoře pro umělou inteligenci, cirkulární ekonomiku a multimediální projekty. Má se zabývat výzkumem, propojovat akademickou sféru s podniky a veřejným sektorem.
Podle pardubického zastupitele Filipa Sedláka (Naše Pardubice) se záměr lidem v okolí nelíbí. Sedlák si také myslí, že inovační centrum je v rozporu s územním plánem. V ulici Ke Tvrzi jsou podle něj přípustné stavby pro bydlení s menším počtem kanceláří, nový projekt žádné byty neplánuje. Městští architekti na magistrátu Sedlákovu výtku v minulosti zamítli. "Kraj trval na svém špatném řešení, díky kterému nakonec o tuto dotaci přijde," uvedl Sedlák.
Hejtmanství namítá, že projekt po debatě s obyvateli upravilo. Budovu snížilo o jedno nadzemní podlaží, objekt také zkrátilo. U sousedící nemovitosti vznikne proluka, aby centrum nebylo těsně přimknuté k jiné stavbě. V březnu vydal stavební úřad rozhodnutí o povolení stavby, což podle kraje jasně dokazuje, že je v souladu s územním plánem.
"V loňském roce jsme obdrželi odvolání proti povolení záměru. Všichni, kdo podali odvolání, byli ze strany Pardubického kraje kontaktováni a byla jim nabídnuta možnost projednání důvodů odvolání. Až na jednu osobu všichni tuto možnost využili a námitkám bylo vyhověno a projekt jsme následně upravili," řekl náměstek hejtmana Dušan Salfický (ANO) s tím, že město pracuje na projektové přípravě.
Inovační centrum chce stavět v areálu bývalého dětského domova, který patří kraji. Domov kraj zboural a místo něj staví pro děti dvojdomek. Stavět tam také bude bydlení sociálních služeb pro seniory.