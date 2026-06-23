Zastupitelé Pardubického kraje schválili vznik krajského rozvojového fondu

Zastupitelé Pardubického kraje dnes schválili vznik Rozvojového fondu Pardubického kraje. Jeho cílem je podpora inovativních, udržitelných a rozvojově orientovaných investičních projektů, které budou mít prokazatelný dlouhodobý socioekonomický přínos pro rozvoj regionu. Pro letošní rok bude hospodařit s částkou 63,16 milionu korun.
Podle hejtmana Martina Netolického (3PK) se peníze, dosud poskytované návratné finanční výpomoci žadatelům z hospodářsky a sociálně ohrožených území, tedy takzvaně periferních regionů, budou postupně vracet zpět do fondu, a nikoli do rozpočtu kraje. "Jakmile se fond naplní, tyto peníze bude točit," řekl hejtman.
Podpora se bude dál poskytovat formou bezúročných půjček. "Z naší strany je snaha s penězi pracovat dlouhodobě. Už letos je spočítáno, že se vrátí asi 20 až 25 milionů korun z poskytnutých návratných finančních výpomocí," uvedl hejtman. Pro letošek kraj doplní 43 milionů korun z nečerpaných peněz z programu Návratná finanční výpomoc Pardubického kraje obcím v roce 2026.
Fond bude primárně určen k podpoře obcí, obchodních společností založených obcemi, ale také dobrovolných svazků obcí s rozvojovými záměry v Pardubickém kraji, které jsou v souladu s jeho strategickými dokumenty a místními rozvojovými koncepcemi. Podporovat bude zejména projekty zaměřené na rozvoj bydlení včetně nových obytných zón, startovacích a dostupných bytů, opravy nevyužívaných nebo zanedbaných objektů, ploch a brownfieldů, budování či modernizaci městských a dalších průmyslových a podnikatelských zón. Přispívat by měl také ke vzniku startovacích dílen, podnikatelských inkubátorů a kanceláří pro začínající podnikatele, na stavbu a modernizaci zdravotnických a sociálních zařízení a související infrastruktury, rozvoj zázemí cestovního ruchu, opatření podporujících energetickou soběstačnost obcí, zakládání a rozvoj komunitních center či na zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod.
Funkci správce fondu bude vykonávat finanční odbor krajského úřadu. O použití peněz budou rozhodovat krajští zastupitelé.