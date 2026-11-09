Zastupitelé v Ústí nad Orlicí dnes zvolili starostou Petra Hájka

Zastupitelstvo Ústí nad Orlicí dnes zvolilo starostou Petra Hájka (Oušťáci), který je v čele města od roku 2010. Na podobě koalice se dohodla uskupení, Oušťáci, Ústí 2.0 a Ústecké fórum. Společně mají 17 z celkových 27 zastupitelských mandátů. ČTK to řekl mluvčí města Milan Palán.
Funkci uvolněného místostarosty bude nadále zastávat Jiří Preclík (Ústí 2.0). Neuvolněnými místostarosty byli zvoleni Petr Kulhavý (Oušťáci) a Tomáš Nechvíl (Ústecké fórum). Uvolněný náměstek nebo radní je plně placený. Neuvolnění členové pak získávají za svou práci v městských funkcích nižší částku.
Zastupitelé zvolili také další členy devítičlenné rady města. Jsou jimi František Velebný a Lenka Janyšová (oba Oušťáci), Martin Brodský a Stanislav Knob (oba Ústí 2.0) a Petr Stráškoš (Ústecké fórum).
V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu získali Oušťáci v říjnových komunálních volbách sedm mandátů. Ústecké fórum a Ústí 2.0 mají po pěti křeslech. ANO obsadilo čtyři mandáty, ODS s podporou nezávislých tři a lidovci dva. Jeden mandát připadl koalici SPD, ČSNS a nezávislých pro lepší Ústí.