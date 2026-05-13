Petice ani tlak médií nepomohl, opozice si holubníky v Pardubicích neprosadila

Milan Zlinský
  10:52aktualizováno  14:15
Návrh opozice na pořízení holubníků, které by měly omezit výskyt nechtěných opeřenců v Pardubicích, zatím neprošel. Magistrát během roku prý aspoň prověří humánnější způsoby regulace holubů, než je dosavadní hubení ptáků plynem.
Petice, kterou podepsalo 1200 lidí. Poměrně slušný tlak v médiích a pečlivě připravený podrobný bod do zastupitelstva. Nic z toho většinu z radniční koalice v Pardubicích nepřesvědčilo, aby zvedla ruku pro budování městských holubníků. Ty by podle řady opozičních zastupitelů i aktivistů měly pomoci lidským způsobem snižovat počet holubů ve městě.

„První odchyty byly v Pardubicích objednány již v roce 2007. Od té doby město pokračuje ve stejném modelu bez doloženého vyhodnocení jeho účinnosti. Každoročně je přitom odchyceno a usmrceno plynem asi 900 až 1000 holubů – aniž by byl znám celkový počet populace nebo její vývoj,“ uvedla Marcela Hlaváčková z organizace Holubi Pardubice, která organizovala zmíněnou petici.

Ovšem už z úvodní rozpravy při jednání zastupitelů bylo patrné, že vládnoucí koalice se do stavění holubníků příliš nepohrne, a najít tak 20 potřebných hlasů v sále nebude vůbec snadné.

„Ano, je to problém. Já bydlím na Karlovině a tam je holubů skutečně hodně. Snaží se nám dělat hnízda i na balkoně,“ uvedl náměstek primátora René Živný, který poté vyrazil na tenký led ornitologie.

„Vůbec si nejsem jistý, že zabíjení plynem je méně humánní než jim odebírat vajíčka v holubníku. Já kdybych byl holub, tak mne z toho trefí šlak, kdyby mně někdo pořád bral vajíčka. Za to plyn vás uspí a je tak nějak hotovo,“ uvedl mimo jiné Živný.

Odebírání vajíček je jednoduché, říká opozice

Ale podle zástupců opozice je odebírání vajíček ptákům, kteří svým trusem znečišťují město, docela vtipný a jednoduchý nápad. „Je to vlastně taková obdoba antikoncepce. Holubi prostě několikrát do roka cítí potřebu sedět na vajíčkách. To my jim v holubnících umožníme. Jejich vajíčka odebereme a dáme tam atrapy, aby svůj pud naplnili. Samozřejmě se jich tam pár nechá, aby se nějací holubi narodili,“ uvedl jeden z předkladatelů návrhu Milan Chaloupecký z SPD.

Opozice navrhovala, aby město vybudovalo síť pěti až šesti holubníků. Ty by měly vzniknout zejména na střechách nebo v půdních prostorách budov ve vlastnictví města či státu. „Díky tomu by město mělo nad populací holubů kontrolu a mohlo ji regulovat odebíráním vajec,“ uvedli také předkladatelé zprávy.

Náměstkyně primátora Jiřina Klčová z ANO však nakonec místo toho podala vlastní návrh, který zastupitelé schválili. Rada má za úkol připravit komplexní řešení regulace holubí populace. Na pořízení studie zastupitelé schválili 200 tisíc korun. Vše má být hotové do roka, tedy až po komunálních volbách. Je tak klidně možné, že vše spadne nakonec pod stůl.

„Alespoň jsme otevřeli diskusi. Ale pro mě je to málo, sám jsem téma otevřel před dvěma lety. Posun je v tom, že dosud to vedení města odmítalo úplně. A teď se tím bude muset zabývat,“ řekl spolupředkladatel návrhu Vít Ulrych z KDU-ČSL.

Přemnožené holuby v Pardubicích odchytává od roku 2013 odborná firma. Dělá to prostřednictvím deseti až 11 odchytových klecí. Od prosince do března chytí přibližně 950 ptáků. Holubi potom specializovaná firma usmrtí pomocí oxidu uhličitého. Holubníky vedení města dosud nepovažovalo za účinnou metodu.

Náměstkyně primátora Klčová před časem jednala s vedením pardubické věznice, zda by holubník nemohl být ve vězeňském areálu, kde by se o ptáky starali vězni. Jednání nejsou zatím uzavřená.

V dubnu předala iniciátorka za vznik holubníků Marcela Hlaváčková petici městu, kterou podepsalo přes 1200 lidí. Veřejnost podle ní jasně dala najevo, že chce změnu. „Právě přitom systémové řešení – tedy síť více holubníků – je v zahraničí i v některých českých městech považováno za klíčový princip dlouhodobé regulace. Například České Budějovice již provozují dva holubníky a připravují další,“ dodala Hlaváčková.

