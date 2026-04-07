Zatím čtyři z pěti obviněných z útoku v Pardubicích podali stížnost proti vazbě

Čtyři obvinění z teroristického útoku v Pardubicích, kteří jsou ve vazbě, už proti ní podali stížnost, pátý, který je ve vazbě od pondělí, si ponechal lhůtu. ČTK to sdělil soudce Okresního soudu Pardubice Karel Gobernac. Novým vazebně stíhaným je cizinec z mimoevropské země. O stížnosti proti uvalení vazby bude rozhodovat nadřízený Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, bez nařízení jednání. Rozhodnutí krajského soudu o stížnostech lze podle Gobernace očekávat asi za měsíc.
"Protože se jedná o cizího státního příslušníka, který požádal o písemný překlad rozhodnutí do cizího jazyka, začne mu běžet třídenní lhůta pro podání stížnosti ode dne doručení písemného překladu do cizího jazyka, který byl současně již zadán a jeho zpracování a dodání soudu lze očekávat až v příštím týdnu," uvedl Gobernac k pátému obviněnému, který zatím stížnost proti vazbě nepodal.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. Způsobil tak škody asi za stovky milionů korun. Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) viní zadržené lidi z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
Podle dostupných informací je dosud v kauze zadrženo devět lidí. Pět z nich poslal pardubický okresní soud do vazební cely, šestý - americká občanka - je podle dosavadních informací stále v předběžné vazbě na Slovensku. O vydání zadržené Američanky Česko žádá. Polská média 1. dubna informovala o zadržení dalších dvou lidí z Polska v souvislosti s případem, česká policie ani justice se k tomu zatím nevyjádřily. Devátým člověkem by měl být cizinec zadržený v Bulharsku, o kterém informovala česká policie v sobotu. Česká republika požádá o jeho vydání.
V návrhu na vzetí prvních obviněných do vazby se uvádělo, že podle kamerových záznamů akci spáchala devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deník Referendum. Mluvčí českého policejního prezidia David Schön již dříve uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších lidech, ale počet podezřelých neupřesnil.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle LPP Holding nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že se jedná o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.