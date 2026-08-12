Má doma observatoř, zatmění z ní však neuvidí. Vadí mu v tom přírodní bariéra

Amatérský astronom Jaroslav Jašek z Jedlové na Poličsku má doma všechno, co by si člověk pro dnešní pozorování zatmění Slunce mohl přát. V rodinném nízkoenergetickém domě s otáčivou kopulí ční ke hvězdám dvojice velkých dalekohledů typu Newton s průměrem zrcadla 400 milimetrů a ohniskovou vzdáleností 2 000 milimetrů. Ten větší se zrcadlem o průměru 500 milimetrů zakoupeným ve Velké Británii je těsně před dokončením.
Sebelepší optika však zapálenému astronomovi dnes večer pro pozorování zatmění Slunce, které bude v Jedlové zakryté z 86 procent, nepomůže. Ve chvíli, kdy se Měsíc bude postupně nasouvat před sluneční disk, mu začne na horizontu bránit ve výhledu na nebeskou podívanou bariéra stromů.
Situaci začal zkoumat před pár dny, kdy si ještě nebyl jist, zda o pár minut nebeský úkaz přece jen nestihne.
„Říkal jsem si fajn, podívám se dalekohledem, a takhle to dopadlo. Jedlová je trochu v údolíčku, jedenáct minut po osmé bude Slunce na horizontu nejvíc zastíněné stromy. Ve 20.12 už navíc Slunce zalézá za kopec, takže jsem úplně v pytli,“ říká posmutněle astronom a s šibalským úsměvem dodává: „Stromy kvůli zatmění skácet nemůžu.“
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Není to přitom poprvé, kdy si nebeské úkazy s Jaroslavem Jaškem tak trochu zahrávají. Kvůli úplnému zatmění Slunce v roce 1999 neváhal cestovat až na rakousko-maďarské hranice. Ani tehdy však neměl štěstí.
„Před úplným zákrytem Slunce se přihnaly mraky, a tak jsme si aspoň zatleskali,“ vzpomíná Jaroslav Jašek na úkaz, který bude z našeho území viditelný až 7. října 2135.
Štěstí se na něj usmálo při zatmění v roce 2015, kdy Měsíc hodinu před polednem zakryl 73 procent slunečního kotouče. Díky zrcadlovému dalekohledu o průměru 25 centimetrů a speciálnímu filtru sledoval a fotografoval přechod Měsíce přes Slunce kotouč od začátku do konce.
„Další zatmění bude příští rok, sice bude menší, ale zase bude Slunce vysoko nad horizontem, takže to bude v pohodě vidět,“ těší se astronom.
Po konci zatmění hned soumrak
Letošní zatmění Slunce je svým způsobem ojedinělé. Nastane totiž až těsně před západem Slunce. Astronomové proto k pozorování doporučují vyvýšené plochy s nerušeným výhledem k západu.
Co Jaroslav Jašek stejně jako ostatní pozorovatel uvidí, je zvláštní dvojí soumrak. Zatměním se totiž vytvoří zvláštní přítmí, při kterém utichá i příroda. Poté se obloha opět na chvíli rozjasní, aby západem Slunce nakonec úplně potemněla.
Astronom bude nakonec částečné zatmění Slunce sledovat online přes kanál brněnské hvězdárny, která bude zatmění přenášet z koše horkovzdušného balónu.
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Ačkoli zklamání neskrývá, astronomickou observatoř se zajímavou historií kvůli tomu nezavrhne. Ostatně kvůli zatmění svou hvězdárnu v Jedlové rozhodně nestavěl. Kromě pozorování hvězd sestava dalekohledů slouží ke zpracovávání spekter hvězd a komet.
Jaroslav Jašek, který je členem České astronomické společnosti, se astronomii věnuje dlouhodobě. Původem Brňan utekl na venkov kvůli světelnému znečištění. S sebou si přitom přivezl i kus brněnské hvězdárny. Když totiž rušila jednu ze svých kopulí, podařilo se Jaškovi dohodnout se s tehdejším vedením na jejím odkoupení. Do Jedlové ji pak dopravil vrtulník.