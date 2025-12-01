Závada trakčního vedení přerušila provoz na železničním koridoru u České Třebové

Mezi Českou Třebovou a Třebovicemi byl provoz možný pouze pro vlaky nezávislé na trakci, uvedly České dráhy. Od 10:45 je možná jízda vlaků obvodem nákladového nádraží stanice Česká Třebová, kde ale není možné zastavování vlaků pro nástup a výstup cestujících.
Dálkové vlaky nabírají zpoždění nebo se odklánějí na jinou terasu. Čas obnovení běžného provozu zatím není jasný.
České dráhy zavedly mezi Českou Třebovou a Opatovem a zpět náhradní autobusovou dopravu. Zpoždění dálkových vlaků dosahuje 60 až 120 minut, některé jsou odkloněny na trasu přes Havlíčkův Brod. Správa železnic zjišťuje rozsah poškození a podle něj upřesní postup oprav.