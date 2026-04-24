Od 10:00 do 18:00 se zde pod vedením mistra světa Radka Smejkala představí zhruba pětačtyřicet tvůrců z celé Evropy, pod jejichž rukama budou z dubových špalků vznikat unikátní sochy motorovou pilou.
Atraktivním bodem programu bude takzvaný speed-carving, během něhož umělci v hodinovém limitu vyřežou díla určená do přímé dražby pro návštěvníky.
Na své si přijdou i rodiny s dětmi, pro které jsou připraveny tvůrčí dílny, střelba z luku a vzduchovky či výroba dřevěných koníků a následné závody v hobby horsingu. Vstupenky na tuto show lze pořídit od 100 Kč.