Závodiště hostí Echo Woodcarving Cup

  8:39
Víkend 25. a 26. dubna přinese na pardubické dostihové závodiště největší show svého druhu v České republice, kulturně-sportovní festival Echo Woodcarving Cup.
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Od 10:00 do 18:00 se zde pod vedením mistra světa Radka Smejkala představí zhruba pětačtyřicet tvůrců z celé Evropy, pod jejichž rukama budou z dubových špalků vznikat unikátní sochy motorovou pilou.

Atraktivním bodem programu bude takzvaný speed-carving, během něhož umělci v hodinovém limitu vyřežou díla určená do přímé dražby pro návštěvníky.

Na své si přijdou i rodiny s dětmi, pro které jsou připraveny tvůrčí dílny, střelba z luku a vzduchovky či výroba dřevěných koníků a následné závody v hobby horsingu. Vstupenky na tuto show lze pořídit od 100 Kč.

