Pardubice

Závody i dožínky

Pořadatelé letos nahradili obvyklou výstavu Koně v akci novým formátem dostihového víkendu, který nabídne bohatý program. Sobota bude věnována Evropskému dni koní, s hlavním bodem programu – kvalifikací na 134. Velkou pardubickou. Nedělní program pak přinese rovinové dostihy a proutky, doplněné okresními dožínkami, které každoročně lákají tisíce návštěvníků. Spolek zároveň doporučuje obléknout se do žluté barvy, která má symbolizovat září.

To nejlepší z lokálních pivovarů ve mlýnech

Největší pivní festival v Pardubickém kraji se vrací do ikonických Automatických mlýnů. Šestý ročník Nachmelených mlýnů se uskuteční v sobotu 14. září, kdy budou návštěvníci moci ochutnat rozmanité pivní styly a speciality od řemeslných a místních pivovarů. Svou nabídku představí celkem 20 pivovarů a dohromady přivezou kolem 100 druhů piva. Akce slibuje nejen pestrou pivní nabídku, ale i bohatý hudební a doprovodný program, který zajistí příjemnou atmosféru po celý den. Vstupné je pro všechny zcela zdarma.

Lanškroun

Od běžeckých tratí po pohádkový les, slavit se bude ve velkém

V sobotu a v neděli Lanškroun ožije tradičním dálkovým pochodem Lanškrounská KOPA, který zahrnuje pěší trasy až do 100 km, cyklotrasy a běžecký závod. Připraven je také rozsáhlý doprovodný program – od výstavy drobného zvířectva a veteránů po prezentaci skautů a soutěže pro děti. Společně s akcí proběhnou také městské slavnosti, které nabídnou řadu kulturních vystoupení. Vrcholem sobotního večera bude ohňostroj a koncerty kapel jako Tata Bojs, Portless nebo Best of 90s The Show.

Staré Hradiště

Pod Kuňkou si zasoutěží o nejlepší kotlíkové guláše

V sobotu od 13 hodin se ve Starém Hradišti nedaleko Pardubic uskuteční druhý ročník Gulášfestu, který potěší všechny milovníky dobrého jídla a piva. Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů proběhne ve dvou kategoriích, a to o nejlepší kotlíkový guláš hodnocený odbornou porotou a o top guláš volený veřejností. Program zpestří kapely Alžběta a Stresor a zábavu zajistí také DJ Kateen. Chybět nebudou ani atrakce pro děti a ukázky řezbářského umění včetně speedcarvingu, tedy vyřezávání motorovou pilou, s vicemistrem republiky Martinem Šustrem. Vstupné na akci stojí 200 korun.

Svitavy

Dny evropského dědictví zaměří pozornost na průmyslové památky

Dny evropského dědictví se ve Svitavách zaměří na bohaté industriální dědictví. Akce se uskuteční v bývalé mechanické tkalcovně Johanna Heinricha Bergmanna, dnes známé jako Svitap sleep well s.r.o. Program zahájí v neděli ve 14.00 přednáška odborníků z Výzkumného centra průmyslového dědictví, fungujícího pod Fakultou architektury ČVUT v Praze, zaměří se na ochranu průmyslových památek v ČR. Následovat bude prezentace Hynka Stříteského o industriálním dědictví Svitav. Vstup zdarma.

Lázně Bohdaneč

Procházka odhalí krásy rybniční krajiny

V neděli od 9 hodin se před sochou sv. Jana Nepomuckého u bohdanečského mlýna uskuteční ornitologická procházka, která nabídne jedinečnou příležitost pozorovat místní ptactvo a prozkoumat starobylé rybniční systémy. Účastníci budou mít možnost seznámit se s rozmanitostí ptačích druhů, které obývají tuto oblast, také za pomoci stativového dalekohledu s velkým zvětšením, který umožní detailní pozorování. Pokud bude přát počasí, odborníci z ornitologického klubu připraví ukázku odchytu a kroužkování ptáků, což poskytne jedinečný vhled do vědeckého monitorování ptačích druhů.